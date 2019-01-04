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استطلاع فرنسي: ثلاثة أرباع الشعب غير راضين عن ماكرون



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أظهرت نتائج استطلاع أجري في فرنسا، أن ثلاثة أرباع الشعب، ليس سعيدا بالطريقة التي يدير بها الرئيس إيمانويل ماكرون البلاد.



وطالبت أغلبية المستطلع آراؤهم، برؤية مزيد من الإجراءات، لتحسين دخل الأسر الفرنسية.


وقال 25 في المئة فقط ممن استطلعت مؤسسة أودوكسا ومؤسسة دنتسو الاستشارية لصالح إذاعة فرانس إنفو وصحيفة فيجارو إنهم راضون عن إجراءات الحكومة الفرنسية منذ صعود ماكرون للسلطة في منتصف 2017.


وشمل الاستطلاع 1004 أشخاص وأجري يومي الثاني والثالث من يناير كانون الثاني مقارنة باستطلاع أجري في أبريل نيسان 2018 عندما قال 59 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع إنهم ليسوا سعداء بأداء الحكومة مقابل 75 في المئة الآن.


وجاء في استطلاع الرأي أن أهم أولوية سياسية لدى 54 في المئة من الفرنسيين كانت إيجاد تدابير لتعزيز القوة الشرائية، في حين تراجع خفض البطالة، الذي كان مصدر القلق الأول، إلى المركز الرابع.




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