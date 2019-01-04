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غزة تستعد للمشاركة في جمعة "مقاومة التطبيع"



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يستعد أهالي قطاع غزة، للمشاركة في الجمعة الـ41 لمسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان "مقاومة التطبيع".



ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، للمشاركة بعد عصر الجمعة، في مسيراتٍ سلمية مقابل السياج الفاصل على الحدود الشرقية لقطاع غزة، في جمعة "مقاومة التطبيع".


ونوهت في بيان لها، إلى أهمية "تفعيل سلاح المقاطعة ومواجهة التطبيع، عبر استراتيجية وطنية وعربية واضحة تحاصر كل أشكال التطبيع ورموزه".


وأكدت الهيئة، "استمرار مسيرات العودة بكل عنفوانها وبرنامجها الأسبوعي"، معتبرة أن تدفق "الجموع الثائرة إلى مخيمات العودة، هو تأكيد على إصرارها على تحقيق أهدافها المنشودة، وتجسيد للصمود في وجه آلة القمع الصهيونية، وفشل كل محاولات الحد من حضورها الجماهيري ".




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