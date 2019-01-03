ما يزيد من الإحساس أن أموراً خطيرة تجري في مناطق السلطة الفلسطينية هي تصريحات مسؤولين إسرائيليين عن ازدياد الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين، على غرار جريمة إحراق وقتل أفراد عائلة الدوابشة من قرية دوما. ولم تعُد محاولات خط الشعارات المعادية العنصرية على الجدران ولا ثقب إطارات السيارات تكفيهم، لأنه رغم جرائم ناشطي اليمين، الذين أطلقوا على أنفسهم اسم مجموعة "تدفيع الثمن" و"شبيبة التلال"، ما زالوا للآن أحراراً.. لم يتعامل القضاء الإسرائيلي معهم بما يستحقونه من عقاب, وقررت المحكمة أن تعفو عن مرتكبي الجرائم قبل انتهاء محكوميتهم ورفضت إبعاد بعضهم من المستوطنات في الضفة. ووفق المعلومات التي ينشرها الأمن الإسرائيلي ازدادت عمليات الإرهاب اليهودي خلال العام الماضي بـ 30% كما نفذوا 300عملية إرهابية. ازدادت العمليات الاعتدائية اليهودية باقتحام قرى فلسطينية ليلاً وإضرام النار بالممتلكات. وقال الأمن الإسرائيلي، بعد الانتقادات التي توجهها له الجماعات المتطرفة من استخدام وسائل غير قانونية مع مَن يعتقلونهم، إنهم ازدادوا عنفاً وجرأة وعداءً.كلما استمر التصعيد كلما أصبح الإرهاب اليهودي أخطر من أي إرهاب آخر وخاصة على الدولة وعلى اليسار ليجره الى حرب أهلية يهودية مثلما حصل في مجتمعات الأنظمة العربية من تدفيع أثمان. إن مَن يفتح قمقم الإرهاب سيقابله فتح تدفيع ثمن.. ولن يتوقف الانتقام لأن هذه المجموعات الإرهابية اليهودية لا تؤمن إلا بنفسها ولا تعترف بغيرها.. وتجُر المسؤولين الى الهاوية.. وتصبح شوكة من الصعب قلعها من الحلق.. ويستمر الإرهاب في دائرة لا تتوقف من العنف. لا تستوردوا الدواعش ولا تكونوا الدواعش الجدد. تدّعي إسرائيل أنها تعيش جسدياً في الشرق الأوسط, بينما فكرياً وعلمياً وعقلاً تعيش مثل أوروبا وأمريكا.. إذا لم يُلْجَم الإرهاب اليهودي ستصبح الدولة جزءاً لا يتجزأ فكرياً وجسدياً ومنهجياً من العالم الإرهابي وستنتهي الدولة والسلطة معها لتتحول الى إمارة قتل... كباقي الإمارات الإرهابية.* * *

بدها شوية توضيح.... * يوم الحسم ويوم القيامة هو يوم الانتخابات.. تحدث فيه هزات سياسية أشد خطراً من الهزات الأرضية ..... "زمن أَغبر" مثلما كانت جداتنا تقول. * ما الفرق بين حزب "البيت اليهودي" برئاسة بينيت وشكيد وبين حزب "اليمين الجديد" برئاسة شكيد وبينيت .... ؟ شقلبنا موقع الإسم بدون زعل.* چباي رئيس المعسكر الصهيوني لتسيپي ليڤني رئيسة حزب "الحركة": تعلمنا في الصغر من يضربك.. اضربه .... ونِعْمَ التربية. .! * المسيحي الذي يشارك المسلم في أعياده لا يصبح مسلماً والمسلم الذي يحتفل مع المسيحي في أعياده لا يصبح مسيحياً .... على ضوء بعض انتقادات الجَهَلة الذين يعارضون المشاركة في المناسبات الدينية.* شكلت نحو 5.5 مليون امرأة في جنوب الهند سلسلة نسوية بطول 600 كم احتجاجاً على القانون الذي ينص على منع النساء ما بين سن 10 سنوات الى 50 عاماً من اداء الصلوات داخل أحد المعابد .... السبب ربما أنها حائض.* المحكمة الجزائية في السعودية طلبت إعدام المتهمين بقتل جمال خاشقجي.... سخرية الأقدار!ڤيدا مشعور