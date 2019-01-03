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وزارة المالية تصادق على مخطط حارة رابين في يركا ضمن المسار السريع



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صادقت وزارة المالية ضمن ما يسمى المسار السريع او (الفتمال) على حي رابين في قرية يركا بشكل نهائي، حيث سيوفر الحي 2500 وحدة سكنية للجنود المسرحين والازواج الشابة قسم منها على أراض ذات ملكية خاصة وقسم على أراض تابعة لدائرة اراضي إسرائيل.

هذا الحي عرف مشاكل عديدة صبت جميعها على طاولة وزير المالية موشيه كاحلون والذي اوعز برئيس مديرية التخطيط والسكن زئيف بيلسكي لايجاد حلول لها حيث علقت القضية طيلة اربع عشر عام وبعد وصول حزب كلنا للحكم واستلامهم وزارة المالية والإسكان تم رصد ميزانية 10 ملايين شيقل لتفادي عقبات مخطط "تاما" 35 الذي أعاق على المرشوع. 
يذكر أن حي رابين في يركا ينضم إلى عدة مشاريع في القرى الدرزية كانت شبه معدومة او ساكنة حتى جاء عهد النائب أكرم حسون والوزير كاحلون الذي منح المجالس والمؤسسات ميزانيات كثيرة وكبيرة للتخطيط والتقدم في تسويق القطع للازواج الشابة بعد انقطاع دام سنوات.
في حديث مع النائب أكرم حسون قال أن الحي سيوفر آلاف وحدات السكن للاوزاج الشابة والجنود وان وزارة المالية ستشارك بقيمة 90% من سعر القطعة للمستحقين الذين سيدفعون فقط 10% من ثمن قطعة الارض. 
هذا وقال حسون أن حي رابين هو بمثابة احياء عديدة أعلنت للتسويق في القرى الدرزية وان هناك المزيد من المخططات التي سيصادق عليها قريبا.
وزارة المالية تصادق على مخطط حارة رابين في يركا ضمن المسار السريع




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