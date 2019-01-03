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الرئيسية | رياضة عالمية



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موراتا مطلوب في إسبانيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بات مهاجم تشيلسي، ألفارو موراتا، مطلوبًا في إسبانيا من جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية. 

فقد قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الخميس، إن خواكين كاباروس، المدير الرياضي لإشبيلية، يعمل على تلبية مطالب المدرب بابلو ماشين، في أسرع وقت ممكن.  وأفادت بأن النادي لن يخاطر بصرف مبالغ كبيرة، وسيعتمد على نظام الإعارة، وقد وضع ألفارو موراتا، وستيفان يوفيتيتش، مهاجم موناكو، في أجندته الشتوية، لكن الأخير ما زال مصابًا، ولم يلعب أي مباراة في الموسم الحالي، حتى الآن.  ولا يعيش موراتا، نجم ريال مدريد السابق، وقتًا جيدًا في تشيلسي، لذا سيعمل إشبيلية على استعارته، خلال هذا الشهر. 
ورغم وجود بن يدر وأندريه سيلفا، إلا أن النادي الأندلسي يسعى للتعاقد مع مهاجم جديد.
موراتا مطلوب في إسبانيا




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