اصابة, رجل, سقط, عن, علو, في, روش, هعاين,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن رجل يبلغ من العمر 60 عاماً اصيب بجراح خطيرة أثر سقوطه عن جدار احدى المباني في مدينة روش هعاين .

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الرجل الى مستشفى بيلنسون في بيتح تكفا لاستكمال العلاج .