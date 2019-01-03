اصابة, رجل, سقط, عن, علو, في, روش, هعاين,

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وجهت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة رسالة لأسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات،...
عقدت المحكمة الجزائية في مدينة الرياض جلسة اليوم الخميس للمدانين من قبل النيابة...
أعلن النائب العام السعودي عقد الجلسة الأولى لمقتل الصحفي جمال خاشقجي، الخميس،...
أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين السوريين اليوم الخميس، بأن أكثر من...
اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة خسرت سوريا منذ وقت...
أكدت مصادر من أسرة السادات وفاة كاميليا ابنه الرئيس الراحل محمد أنور السادات عن...
قال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية الأربعاء إن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال...
عبّر مسؤول كبير في حزب الله اللبناني عن اعتقاده في قرب تشكيل الحكومة الجديدة في...
قال مسؤولون في إندونيسيا إن فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين من سلسلة من الانهيارات...
دعت الكاتبة الكويتية فجر السعيد إلى التطبيع مع اسرائيل، وإدخال رؤوس الأموال...