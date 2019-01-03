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اصابة رجل سقط عن علو في روش هعاين



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن رجل يبلغ من العمر 60 عاماً اصيب بجراح خطيرة أثر سقوطه عن جدار احدى المباني في مدينة روش هعاين .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الرجل الى مستشفى بيلنسون في بيتح تكفا لاستكمال العلاج .
اصابة رجل سقط عن علو في روش هعاين




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