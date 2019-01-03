تربية, القطط, والكلاب, تحمي, الأطفال, من, خطر, مرض, منتشر!,

كلمات متعلقةتربية, القطط, والكلاب, تحمي, الأطفال, من, خطر, مرض, منتشر!,
يلجأ بعض الناس إلى المحليات الصناعية حتى يتفادوا السعرات الحرارية الموجودة في...
تمكنت شركة أميركية رائدة في الحواسيب والبرمجيات، من تطوير جهاز استشعار صغير يمكن...
كشفت دراسة طبية حديثة، أن أضرار تدخين النرجيلة (الشيشة)، لا تقتصر على أمراض الجهاز...
اكتشف العلماء أن فقدان شخص تحبه قد يكسر قلبك، ووجدوا أن التوتر العاطفي الشديد...
تمكن علماء بريطانيون في جامعة #كامبريدج من ابتكار الوسيلة الأحدث لاكتشاف مرض...
يُكثر البعض من تناول البطاطس الحلوة في رجيم الشتاء، لأنها تمدُّ الجسم بالطاقة...
قليلون هم من لا يعشقون الشوكولاتة، هذه الحلوى السحرية التي تأسر عشرات الملايين...
إذا كنت ممن لا يتناولون وجبة الفطور فأنت مدعو للإقلاع فورا عن هذه العادة السيئة؛...
تعرف الماريغوانا بخفضها عدد الحيوانات المنوية، لكن الأبحاث الجديدة تشير إلى أن...
حين يشتد البرد في فصل الشتاء، يستحم البعض بماء شديد السخونة حتى يحظوا بلحظات من...