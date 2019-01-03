جمهور, نجوى, كرم, يطالبها, بالاعتزال…, وهي, ترد!,

لا تزال الفنانة نجوى كرم تتعرض لهجوم بسبب مشاركتها في حفل قال متابعوها إنه شكّل إهانة كبيرة للنجمة اللبنانية ولتاريخها الفني ولجمهورها.

وبحسب موقع “عربي بوست”، فقد تفاجأ جمهور كرم بخبر مُشاركتها في حفل إعلان نوع جنين نجمة السوشيال ميديا الدكتورة خلود، وأصبح الخبر بمثابة الصدمة لمتابعيها.وعبَّر جمهور كرم عن غضبهم، عبر تعليقاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مُطالبين كرم بتوضيح الأمر وسبب مشاركتها، خاصة أن الحفل أُقيم ليلة رأس السنة.وعلَّق بعض المتابعين على مشاركة كرم بأنه بات من الضروري لها أن تعتزل حتى لا تهين تاريخها أكثر، وأنه كان من الأفضل لها لو جلست في بيتها ليلة رأس السنة على أن تُحيي حفلاً بهذه النوعية.بعد ما تمّ إلغاء مهرجان الفجيرة في ليلة رأس السنة لعدة مطربين من بينهم اسمنا، قرّرنا الإحتفال باستقبال السنة الجديدة مع أصدقائنا في الكويت.#نجوى_كرمبدورها، غرّدت كرم عبر حسابها الخاص على تويتر كاتبة “بعدما تمّ إلغاء مهرجان الفجيرة في ليلة رأس السنة لمطربين عدّة من بينهم اسمنا، قرّرنا الاحتفال باستقبال السنة الجديدة مع أصدقائنا في الكويت”.