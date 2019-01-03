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النيابة السعودية تطالب بإعدام 5 متهمين بمقتل خاشقجي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عقدت المحكمة الجزائية في مدينة الرياض جلسة اليوم الخميس للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي وعددهم 11 متهما، بحسب بيان صادر عن النائب العام السعودي.



وقال البيان إن النيابة العامة طالبت بإيقاع "الجزاء الشرعي" بحق المتهمين، ومن بينهم خمسة موقوفين "طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل"، مشيرا إلى أن النيابة العامة تواصل إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين.


وأضاف أنه تم إرسال مذكرتين إلى النيابة العامة التركية لطلب الأدلة والقرائن بشأن مقتل خاشقجي، موضحا أنه حتى الآن لم يتلقوا ردا من أنقرة "ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منها جوابا على ذلك".


وكان النائب العام السعودي سعود المعجب قد زار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي تركيا لمتابعة قضية مقتل الصحفي خاشقجي، وزار مقر القنصلية السعودية في إسطنبول حيث تمت عملية القتل.




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