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صور - احتراق شاحنة في النقب واضرار جسيمة دون اصابات



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جاء في يبان صادر عن مكتب كايد ظاهر، مستشار قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ للشؤون العربية والناطق الرسمي للإعلام العربي:



اندلعت النيران بعد عصر اليوم الخميس داخل شاحنة عند مفرق "حتوريم" في النقب، حيث وصلت طواقم اطفاء وانقاذ من محطة النقب الشرقي الى المكان وعملت على اخماد النيران. يشار إلى أنّ سائق الشاحنة اصيب في يده جرّاء الحريق، وتمّت احالته للمستشفى لتلقي العلاج الطبيّ.




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