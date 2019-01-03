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تعرفوا على الأرقام القياسية المنتظرة لميسي خلال 2019



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يسعى ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني لمواصلة تسجيل الأرقام القياسية في العام الجديد، ونستعرض بعض الإنجازات التي قد يتمكن ميسي من تحقيقها خلال الـ12 شهرا القادمة.



ويتيح عام 2019 الفرصة أمام أسطورة برشلونة لتحقيق خمسة أرقام تاريخية أبرزها:


معادلة رقم غيغز

أبرز الإنجازات التي يصبو إليها ميسي معادلة رقم أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي الويلزي ريان غيغز، كأكثر اللاعبين حصدا للألقاب مع نفس الفريق.


وفي حال نجاح الأرجنتيني البالغ 31 عاما بقيادة البلوغرانا لحصد الثلاثية (الليغا ودوري الأبطال وكأس الملك) سيزيد غلته الإجمالية من الألقاب لـ36 مع الفريق الكتالوني، وسيعادل بهذا رقم غيغز الأعلى في التاريخ مع الشياطين الحمر.


وعبر مهاجم البرشا في عدة مناسبات عن توقه لاستعادة لقب التشامبيونزليغ والغائب عن خزائن النادي منذ 2015.


منافسة أنييستا وتشافي


ويبحث صاحب الكرة الذهبية "5 مرات" عن رقم قياسي جديد لتحطيمه هذا العام، حيث يمكن أن يصبح ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات بقميص البرسا إذ يحتل حاليا المركز الثالث بـ657 مباراة، ويبتعد بفارق 18 مباراة فقط خلف لاعب الوسط السابق أندريس إنييستا فيما يحتل المركز الأول مهاجم الفريق السابق تشافي هرنانديزل برصيد 767 مباراة.


تحطيم رقم كاسياس


ولا يبتعد "ليو" كثيرا عن تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم حارس ريال مدريد السابق وبورتو البرتغالي حاليا إيكر كاسياس، لصاحب أكثر عدد من الانتصارات في الدوري الإسباني حيث يتخلف الأرجنتيني بفارق 11 فوزا فقط.


الحذاء الذهبي السادس


ويهدف ميسي للحفاظ على لقبه كهداف للدوريات الخمس الكبرى في القارة العجوز، ونيل جائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة في مسيرته والثالثة على التوالي وهو رقم لم يتمكن منه أي لاعب في تاريخ كرة القدم.


الهاتريك الـ50


ويحتاج أسطورة النادي الكتالوني لتسجيل هاتريك واحد فقط ليصل إلى الرقم خمسين هاتريك خلال مسيرته الكروية.




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