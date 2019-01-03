تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-03 16:27:44 النيابة السعودية تطالب بإعدام 5 متهمين بمقتل خاشقجي |  2019-01-03 16:19:39 صور - احتراق شاحنة في النقب واضرار جسيمة دون اصابات |  2019-01-03 15:41:31 المتابعة تستعد لاحياء اليوم العالمي للتضامن مع قضايا جماهيرنا العربية |  2019-01-03 14:52:27 انتهاء جلسة المحكمة بشأن الاستئناف على نتائج الانتخابات بطمرة والمحكمة تحدد يوم الاثنين موعدا لجلسة اخرى |  2019-01-03 14:41:36 مكتب عقيلة ملك الأردن : أزياء الملكة غالبيتها بنظام الإعارة |  2019-01-03 13:40:39 لاعبة كرم القدم رماح عبد الغني عدوي من طرعان تتألق في كفركنا وتسافر مع منتخب فلسطين للفتيات الى البحرين |  2019-01-03 13:39:16 مستشعر "ذكي" يكشف أمراضا خطيرة |  2019-01-03 13:35:30 عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المدانين بقتل خاشقجي |  2019-01-03 13:32:50 البيت اليهودي يقرر إلغاء الانتخابات التمهيدية |  2019-01-03 12:25:19 عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى بلادهم في يوم واحد |  2019-01-03 12:10:10 خسائر كبيرة لأبل بعد اعترافها رسميا بضربة هواوي وسامسونغ |  2019-01-03 12:10:05 دراسة بريطانية "ضخمة" عن الشيشة.. هذا ما تفعله في الجسم |  2019-01-03 11:54:12 مشاركة واسعة في فعالية إستقبال المجوس في بيت لحم |  2019-01-03 11:42:33 الأوقاف تحذر من اسكات صوت الاذان في القدس |  2019-01-03 11:11:08 3 آلاف دولار "تجبر" شيرين على "حلاقة" شعرها |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ريهام حجاج تثير الجدل بصورة لها مع شخص يحتضنه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثارت الفنانة المصرية ريهام حجاج، حالة جدل واسعة بصورة حديثة نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

ريهام حجاج، قامت بحذف شخص من الصورة وكان يضع يده على خصرها، الأمر الذي عرضها للكثير من التساؤلات حول هيئة الشخص الموجود معها في الصورة وهل هو رجل الأعمال محمد حلاوة طليق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، والذي ربطت بينها وبينه شائعات الزواج مؤخرًا.



ريهام حجاج، لم تغلق هذه المرة خاصية التعليقات بل تفاعلت مع جمهورها الذي أشاد بجمالها وإطلالتها، لكنها تجاهلت تساؤلات البعض حول سبب إخفاء هوية الشخص الذي معها.


وكانت العديد من الأخبار قد ذكرت أن سبب انفصال ياسمين عبدالعزيز، عن أبو حلاوة هو ارتباطه بريهام حجاج، والتي نشرت صور لها مؤخرًا من داخل طائرة خاصة، وكذلك نشرت خاتم من الألماس.


يذكر أن ريهام حجاج، تنشغل هذه الأيام في تصوير مسلسلها الجديد «كارمن»، ويشاركها في بطولته محمد كيلاني عمر الشناوي وشيرين وياسر علي ماهر وولاء الشريف وصبا الرفاعي وأحمد حلاوة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، والمسلسل من تأليف خالد حمام ومن إخراج حسين شوكتن وهو من إنتاج شركة «ميديا هاوس بيكتشرز».


وتدور أحداث المسلسل خلال 60 حلقة في إطار درامي اجتماعي رومانسي، حول الطبقات الاجتماعية المختلفة والمشاكل التي توجهها.




كلمات متعلقة

ريهام, حجاج, تثير, الجدل, بصورة, لها, مع, شخص, يحتضنه,

تابعونــا

جمهور نجوى كرم يطالبها بالاعتزال… وهي ترد! جمهور نجوى كرم يطالبها بالاعتزال… وهي ترد! 2019-01-03 | 16:45:52

لا تزال الفنانة نجوى كرم تتعرض لهجوم بسبب مشاركتها في حفل قال متابعوها إنه شكّل...

قميص عمرو دياب في حفل رأس السنة يثير جدلاً واسعًا قميص عمرو دياب في حفل رأس السنة يثير جدلاً واسعًا 2019-01-03 | 13:42:22

بعد أن تعرض للكثير من الانتقادات منذ عدة أشهر بعد ظهوره مع الفنانة دينا الشربيني...

رانيا يوسف تواصل جرأتها في احتفالات رأس السنة رانيا يوسف تواصل جرأتها في احتفالات رأس السنة 2019-01-03 | 12:10:43

للمرة الثالثة خلال فترة وجيزة أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، حالة جدل واسعة...

3 آلاف دولار "تجبر" شيرين على "حلاقة" شعرها 3 آلاف دولار "تجبر" شيرين على "حلاقة" شعرها 2019-01-03 | 11:11:08

بطريقتها الكوميدية المعتادة، علقت المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب على قصة شعرها...

جورج وسوف يطرد واحد من جمهوره في حفله بالأردن.. فيديو جورج وسوف يطرد واحد من جمهوره في حفله بالأردن.. فيديو 2019-01-03 | 09:30:18

أحيا الفنان السوري جورج وسوف حفل غنائي كبير ضمن احتفالات رأس السنة، في العاصمة...

عوض طنوس يتألق بحفلات العيد المجيد وراس السنه الميلادية عوض طنوس يتألق بحفلات العيد المجيد وراس السنه الميلادية 2019-01-03 | 09:10:18

تألق صاحب الحنجرة الذهبية وقيثارة الغناء الفلسطيني الفنان عوض طنوس خلال احياء...

نادين الراسي ترقص مع ابنها بـ “جمبسوت” ضيق أبرز مفاتنها احتفالا بالعام الجديد نادين الراسي ترقص مع ابنها بـ “جمبسوت” ضيق أبرز مفاتنها احتفالا بالعام الجديد 2019-01-02 | 22:16:13

يبدو أن النجمة نادين الراسي قررت ان تتحدى ظروفها الصعبة، وظلم القانون وإبعاد...

إليسا تودع 2018 بإطلالة سوداء مميزة.. صور إليسا تودع 2018 بإطلالة سوداء مميزة.. صور 2019-01-02 | 15:45:02

اختتمت النجمة اللبنانية إليسا عام 2018، واستقبلت العام الجديد في حفل غنائي قوي،...

عاصي الحلاني يتألق وسط حشد هائل من جمهوره بالأردن عاصي الحلاني يتألق وسط حشد هائل من جمهوره بالأردن 2019-01-02 | 14:50:38

أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني، حفلًا غنائيًا ضخما ليلة رأس السنة بأحد...

تسريب فكرة برنامج مقالب “رامز جلال” لرمضان المقبل تسريب فكرة برنامج مقالب “رامز جلال” لرمضان المقبل 2019-01-02 | 12:50:13

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي أخبار عن تسريب فكرة برنامج...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شركة الطيران العال الزام محكمة تعويض مسافرين عربيين 15 الف شيكل تفتيش امني اصابة خطيرة عامل منطقة صناعية طمرة مدينة مستشفى اسعاف شرطة تحقيق عنقه رقبته بقعاتا شاب اصابة متوسطة رفسة حصان مستشفى زيف صفد احمد دوابشة زيارة حديقة حيوانات قرية دوما يغادر المستشفى الطفل جورج غريب الناصرة اتهام الشاب دهس شرطي تركه مصابا الكراجات سيارة حادث هرب سائحين اضرام حرق النار سيارة وادي حمام مشتبهين شبان هبة طه ياسين أصغر حاملة لقب دكتوراه في البلاد جامعة حيفا كفر مندا قرية غرق دلو اصابة طفل رضيع شقيب السلام سقط النقب مستشفى شرطة مجد الكروم مظاهرة نصرة للقدس والاقصى انتخابات جت رئاسة عضوية اجواء انتخابية مجلس محلي جامعة النجاح نابلس معرف بها شهادات وزارة التربية التعليم الاسرائيليةمصرع عربي شاب جواريش الرملة اطلاق نار تهديد الشرطة سلاح اطلاق جبريل جاروشي اصابة فتى كفر قرع مدخل دهس ضرب هرب شرطة اسعاف نفق الجيش الاسرائيلي غزة داخل اسرائيل قطاع احباط اصابة خطيرة بالغة حادث عمل كراج سيارات قرية شاحنات شاحنة مجد علي سعبان الكروم مصرع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com