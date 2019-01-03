ريهام, حجاج, تثير, الجدل, بصورة, لها, مع, شخص, يحتضنه,

أثارت الفنانة المصرية ريهام حجاج، حالة جدل واسعة بصورة حديثة نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

ريهام حجاج، قامت بحذف شخص من الصورة وكان يضع يده على خصرها، الأمر الذي عرضها للكثير من التساؤلات حول هيئة الشخص الموجود معها في الصورة وهل هو رجل الأعمال محمد حلاوة طليق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، والذي ربطت بينها وبينه شائعات الزواج مؤخرًا.ريهام حجاج، لم تغلق هذه المرة خاصية التعليقات بل تفاعلت مع جمهورها الذي أشاد بجمالها وإطلالتها، لكنها تجاهلت تساؤلات البعض حول سبب إخفاء هوية الشخص الذي معها.وكانت العديد من الأخبار قد ذكرت أن سبب انفصال ياسمين عبدالعزيز، عن أبو حلاوة هو ارتباطه بريهام حجاج، والتي نشرت صور لها مؤخرًا من داخل طائرة خاصة، وكذلك نشرت خاتم من الألماس.يذكر أن ريهام حجاج، تنشغل هذه الأيام في تصوير مسلسلها الجديد «كارمن»، ويشاركها في بطولته محمد كيلاني عمر الشناوي وشيرين وياسر علي ماهر وولاء الشريف وصبا الرفاعي وأحمد حلاوة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، والمسلسل من تأليف خالد حمام ومن إخراج حسين شوكتن وهو من إنتاج شركة «ميديا هاوس بيكتشرز».وتدور أحداث المسلسل خلال 60 حلقة في إطار درامي اجتماعي رومانسي، حول الطبقات الاجتماعية المختلفة والمشاكل التي توجهها.