فيديو, .., رونالدو, يركض, في, صحراء, دبي,

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي مقطع فيديو على صفحته في إنستغرام، يظهر فيه مع أصدقائه وابنه وهم يركضون في صحراء مدينة دبي الإماراتية.

وقدم رونالدو إلى الإمارات، لحضور حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" العالمية 2018 والذي سيعقد اليوم الخميس.ويمني النجم البرتغالي البالغ 33 عاما النفس بالتتويج بالنسخة العاشرة لجائز "غلوب سوكر" لأفضل لاعب في عام 2018، وذلك للمرة الخامسة في مسيرته.وحصد رونالدو هذه الجائزة 4 مرات، في الأعوام (2011 و2014 و2016 و2017)، بينما لم يسبق لأي لاعب غيره الفوز بها أكثر من مرة واحدة.ويتنافس رونالدو على جائزة أفضل لاعب في العالم من "غلوب سوكر" مع الثنائي الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.