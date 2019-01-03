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انتهاء جلسة المحكمة بشأن الاستئناف على نتائج الانتخابات بطمرة والمحكمة تحدد يوم الاثنين موعدا لجلسة اخرى



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



انتهت قبل قليل جلسة المحكمة للنظر في الاستئناف الذي تقدم به مرشح الرئاسة موسى ابورومي ومثله المحامي عماد دكور بشأن نتائج الانتخابات في مدينة طمرة.


وحسب المعلومات الواردة فان القاضية بعد سماعها لكلا الطرفين ، تقررت جلسة ليوم الاثنين القريب .


حيث سيتم استدعاء 4 من اعضاء سكرتارية صناديق الاقتراع الذين عملوا بالجولة الثانية بانتخابات البلدية.




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