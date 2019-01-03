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لاعبة كرم القدم رماح عبد الغني عدوي من طرعان تتألق في كفركنا وتسافر مع منتخب فلسطين للفتيات الى البحرين



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تتألق الشابة رماح عبد الغني عدوي من قرية طرعان تتألق في صفوف فريق فتيات كفركنا لكرة القدم وتتربع على عرش ملك هدافي الدوري .




 وتستعد اللاعبة رماح عدوي اليوم الخميس للسفر  الى البحرين مع المنتخب الفلسطيني للفتيات لكرة القدم للمشاركة في بطولة كروية تجمع المنتخبات العربية.




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