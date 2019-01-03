لاعبة, كرم, القدم, رماح, عبد, الغني, عدوي, من, طرعان, تتألق, في, كفركنا, وتسافر, مع, منتخب, فلسطين, للفتيات, الى, البحرين,

وتستعد اللاعبة رماح عدوي اليوم الخميس للسفر الى البحرين مع المنتخب الفلسطيني للفتيات لكرة القدم للمشاركة في بطولة كروية تجمع المنتخبات العربية.

تتألق الشابة رماح عبد الغني عدوي من قرية طرعان تتألق في صفوف فريق فتيات كفركنا لكرة القدم وتتربع على عرش ملك هدافي الدوري .

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