قميص, عمرو, دياب, في, حفل, رأس, السنة, يثير, جدلاً, واسعًا,

بعد أن تعرض للكثير من الانتقادات منذ عدة أشهر بعد ظهوره مع الفنانة دينا الشربيني في إحدى الصور وهو مرتدي قميص أسود مزين برسومات لورود حمراء، تحدى الفنان المصري عمرو دياب الانتقادات وظهر بنفس القميص مرة أخرى.

الفنان المصري قام بإحياء حفل رأس السنة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، والذي ظهر فيه مرتدي نفس القميص الذي عرضه للانتقادات من قبل، وفتحه قليلا من أعلى.إطلالة دياب أثارت الكثير من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد منهم عن إعجابهم بجرأته في تحدي الانتقادات، فيما أبدى عدد كبير منهم عدم إعجابهم بإطلالته، وطالبوا الشباب بعدم الاقتداء بالفنان المصري في ارتداء مثل هذا القميص.وكان عمرو دياب قد أحيا مؤخرا حفلًا غنائيًا ضخمًا، في أحد الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن احتفالات رأس السنة.عمرو دياب، بدأ الحفل بأغنية «الليلة»، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي تجمع عدد من أشهر أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث خاصة أحدث ألبوماته «كل حياتي»، والذي طرحته خلال هذا العام.