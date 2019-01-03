تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-03 14:52:27 انتهاء جلسة المحكمة بشأن الاستئناف على نتائج الانتخابات بطمرة والمحكمة تحدد يوم الاثنين موعدا لجلسة اخرى |  2019-01-03 14:41:36 مكتب عقيلة ملك الأردن : أزياء الملكة غالبيتها بنظام الإعارة |  2019-01-03 13:40:39 لاعبة كرم القدم رماح عبد الغني عدوي من طرعان تتألق في كفركنا وتسافر مع منتخب فلسطين للفتيات الى البحرين |  2019-01-03 13:39:16 مستشعر "ذكي" يكشف أمراضا خطيرة |  2019-01-03 13:35:30 عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المدانين بقتل خاشقجي |  2019-01-03 13:32:50 البيت اليهودي يقرر إلغاء الانتخابات التمهيدية |  2019-01-03 12:25:19 عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى بلادهم في يوم واحد |  2019-01-03 12:10:10 خسائر كبيرة لأبل بعد اعترافها رسميا بضربة هواوي وسامسونغ |  2019-01-03 12:10:05 دراسة بريطانية "ضخمة" عن الشيشة.. هذا ما تفعله في الجسم |  2019-01-03 11:54:12 مشاركة واسعة في فعالية إستقبال المجوس في بيت لحم |  2019-01-03 11:42:33 الأوقاف تحذر من اسكات صوت الاذان في القدس |  2019-01-03 11:11:08 3 آلاف دولار "تجبر" شيرين على "حلاقة" شعرها |  2019-01-03 11:08:47 غزة- أكثر من 57 ألف مولود جديد خلال 2018 |  2019-01-03 10:40:52 ريال مدريد يضم رسميا الموهبة المغربية محمد مزيان |  2019-01-03 10:38:59 العلماء: فقدان الحبيب يكسِر القلب فعلياً |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

قميص عمرو دياب في حفل رأس السنة يثير جدلاً واسعًا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد أن تعرض للكثير من الانتقادات منذ عدة أشهر بعد ظهوره مع الفنانة دينا الشربيني في إحدى الصور وهو مرتدي قميص أسود مزين برسومات لورود حمراء، تحدى الفنان المصري عمرو دياب الانتقادات وظهر بنفس القميص مرة أخرى.



 الفنان المصري قام بإحياء حفل رأس السنة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، والذي ظهر فيه مرتدي نفس القميص الذي عرضه للانتقادات من قبل، وفتحه قليلا من أعلى.


إطلالة دياب أثارت الكثير من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد منهم عن إعجابهم بجرأته في تحدي الانتقادات، فيما أبدى عدد كبير منهم عدم إعجابهم بإطلالته، وطالبوا الشباب بعدم الاقتداء بالفنان المصري في ارتداء مثل هذا القميص.


وكان عمرو دياب قد أحيا مؤخرا حفلًا غنائيًا ضخمًا، في أحد الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن احتفالات رأس السنة.


عمرو دياب، بدأ الحفل بأغنية «الليلة»، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي تجمع  عدد من أشهر أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث خاصة أحدث ألبوماته «كل حياتي»، والذي طرحته خلال هذا العام.




كلمات متعلقة

قميص, عمرو, دياب, في, حفل, رأس, السنة, يثير, جدلاً, واسعًا,

تابعونــا

ريهام حجاج تثير الجدل بصورة لها مع شخص يحتضنه ريهام حجاج تثير الجدل بصورة لها مع شخص يحتضنه 2019-01-03 | 15:25:05

أثارت الفنانة المصرية ريهام حجاج، حالة جدل واسعة بصورة حديثة نشرتها عبر صفحتها...

رانيا يوسف تواصل جرأتها في احتفالات رأس السنة رانيا يوسف تواصل جرأتها في احتفالات رأس السنة 2019-01-03 | 12:10:43

للمرة الثالثة خلال فترة وجيزة أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، حالة جدل واسعة...

3 آلاف دولار "تجبر" شيرين على "حلاقة" شعرها 3 آلاف دولار "تجبر" شيرين على "حلاقة" شعرها 2019-01-03 | 11:11:08

بطريقتها الكوميدية المعتادة، علقت المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب على قصة شعرها...

جورج وسوف يطرد واحد من جمهوره في حفله بالأردن.. فيديو جورج وسوف يطرد واحد من جمهوره في حفله بالأردن.. فيديو 2019-01-03 | 09:30:18

أحيا الفنان السوري جورج وسوف حفل غنائي كبير ضمن احتفالات رأس السنة، في العاصمة...

عوض طنوس يتألق بحفلات العيد المجيد وراس السنه الميلادية عوض طنوس يتألق بحفلات العيد المجيد وراس السنه الميلادية 2019-01-03 | 09:10:18

تألق صاحب الحنجرة الذهبية وقيثارة الغناء الفلسطيني الفنان عوض طنوس خلال احياء...

نادين الراسي ترقص مع ابنها بـ “جمبسوت” ضيق أبرز مفاتنها احتفالا بالعام الجديد نادين الراسي ترقص مع ابنها بـ “جمبسوت” ضيق أبرز مفاتنها احتفالا بالعام الجديد 2019-01-02 | 22:16:13

يبدو أن النجمة نادين الراسي قررت ان تتحدى ظروفها الصعبة، وظلم القانون وإبعاد...

إليسا تودع 2018 بإطلالة سوداء مميزة.. صور إليسا تودع 2018 بإطلالة سوداء مميزة.. صور 2019-01-02 | 15:45:02

اختتمت النجمة اللبنانية إليسا عام 2018، واستقبلت العام الجديد في حفل غنائي قوي،...

عاصي الحلاني يتألق وسط حشد هائل من جمهوره بالأردن عاصي الحلاني يتألق وسط حشد هائل من جمهوره بالأردن 2019-01-02 | 14:50:38

أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني، حفلًا غنائيًا ضخما ليلة رأس السنة بأحد...

تسريب فكرة برنامج مقالب “رامز جلال” لرمضان المقبل تسريب فكرة برنامج مقالب “رامز جلال” لرمضان المقبل 2019-01-02 | 12:50:13

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي أخبار عن تسريب فكرة برنامج...

هيفاء وهبي تشعل حفل ليلة رأس السنة بفستان رانيا يوسف هيفاء وهبي تشعل حفل ليلة رأس السنة بفستان رانيا يوسف 2019-01-02 | 11:50:56

أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حفلًا غنائيًا كبيرًا بمناسبة الاحتفال برأس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids علي سلام رئيس اعتقالات الناصرة مستشفى الناصرة الانجليزي بشارة بشارات يحارب البكتيريا المكتسبة عبيلن قتل مزدوج اطلاق نار شجار مساعي بدء رؤساء مجالس تهدئة الخواطرفرع بريد جديد في قرية كفر مندا طه عبد الحليم زيارة اسامة السعديتشكيل لجنة صلح بعد مقتل شابين اطلاق نا ام الفحم اجتماع حي الباطن طه فوزي زيدان مرشح الرئاسة كفر مندا نعم للتسامح لا للعنف انتخابات احداث مفرقعات طالب جامعي تنفيذ عملية تفجيرية القطار الخفيف في القدس اعتقال علي ابو حسان رئيس نفابة علي مراد معلمي السياقة ممتحنو منطقة الناصرة اضراب مستمر خصخصة صندوق خلفي وضع طفله سيارة من مركز البلاد شرطة توقيف تحقيق يجد له مكانااعدادية عرعرة افتتاح العام الدراسي الغاء الاضراب تعليق لجنة اولياء امور طلابنادي الليونز الناصرة تبادل رئاسة حفل مشاركة واسعة مدينة عطلة صيفية يخرجون طلاب رياض الاطفال المرحلة الابتدائية العام الدراسي أفعى داخل كيس غلاف خسة في مركز تجاري المركز زبونة امرأة عثور محمد سلمان ابو حامد الكسيفة ارتفاع شجار ضحايا الكسيفة عائلي مصرع شابة فتاة دهس حادث مفرق حوراشيم كفر قاسم شارع 6
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com