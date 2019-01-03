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عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المدانين بقتل خاشقجي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن النائب العام السعودي عقد الجلسة الأولى لمقتل الصحفي جمال خاشقجي، الخميس، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).



ونقلت الوكالة عن بيان النائب العام السعودي قوله إن الجلسة عقدت بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض، للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل خاشقجي، وعددهم 11، بحضور محاميهم.


وأضاف البيان أن "المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية، طالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل".


وتابع: "بعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعا نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة 136 من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين".


و"في إطار ذلك، تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا، إضافة إلى ما سبق أن تم بعثه بطلب ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، التي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جوابا على ذلك".




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