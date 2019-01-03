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البيت اليهودي يقرر إلغاء الانتخابات التمهيدية



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 قرر حزب البيت اليهودي الغاء الانتخابات التمهيدية.

 وبموجب هذا القرار سيقوم مجلس عمومي يضم 13 شخصية عامة واكاديمية باختيار رئيس للحزب فيما يختار أعضاء مركز الحزب قائمة المرشحين للكنيست. 


وسيتم تخصيص الأماكن الثالث والسادس والتاسع في هذه القائمة للنساء.




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