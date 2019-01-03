عودة, أكثر, من, ألف, لاجئ, سوري, إلى, بلادهم, في, يوم, واحد,

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أعلن النائب العام السعودي عقد الجلسة الأولى لمقتل الصحفي جمال خاشقجي، الخميس،...
اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة خسرت سوريا منذ وقت...
أكدت مصادر من أسرة السادات وفاة كاميليا ابنه الرئيس الراحل محمد أنور السادات عن...
قال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية الأربعاء إن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال...
عبّر مسؤول كبير في حزب الله اللبناني عن اعتقاده في قرب تشكيل الحكومة الجديدة في...
قال مسؤولون في إندونيسيا إن فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين من سلسلة من الانهيارات...
دعت الكاتبة الكويتية فجر السعيد إلى التطبيع مع اسرائيل، وإدخال رؤوس الأموال...
أعلنت هندوراس وإسرائيل والولايات المتحدة أنها ستعقد محادثات تتناول مسألة افتتاح...
اتصل مسبار الفضاء (نيو هورايزونز) التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)...
أودت الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن منخفض استوائي بحياة 75 شخصاً في شرق...