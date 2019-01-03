تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-03 13:35:30 عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المدانين بقتل خاشقجي |  2019-01-03 13:32:50 البيت اليهودي يقرر إلغاء الانتخابات التمهيدية |  2019-01-03 12:25:19 عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى بلادهم في يوم واحد |  2019-01-03 12:10:10 خسائر كبيرة لأبل بعد اعترافها رسميا بضربة هواوي وسامسونغ |  2019-01-03 12:10:05 دراسة بريطانية "ضخمة" عن الشيشة.. هذا ما تفعله في الجسم |  2019-01-03 11:54:12 مشاركة واسعة في فعالية إستقبال المجوس في بيت لحم |  2019-01-03 11:42:33 الأوقاف تحذر من اسكات صوت الاذان في القدس |  2019-01-03 11:11:08 3 آلاف دولار "تجبر" شيرين على "حلاقة" شعرها |  2019-01-03 11:08:47 غزة- أكثر من 57 ألف مولود جديد خلال 2018 |  2019-01-03 10:40:52 ريال مدريد يضم رسميا الموهبة المغربية محمد مزيان |  2019-01-03 10:38:59 العلماء: فقدان الحبيب يكسِر القلب فعلياً |  2019-01-03 10:37:54 ابتكار طريقة جديدة للتحكم بالأجهزة بدون لمس |  2019-01-03 10:36:40 كأس العالم 2022: الفيفا "تدرس" استضافة دول مجاورة لقطر بعض المباريات |  2019-01-03 10:35:12 طمرة- وفاة الحاج احمد حسين سمار (ابو ماجد ). |  2019-01-03 10:29:29 التوقيع على اتفاقية عمل جديدة في بنك اسرائيل |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رانيا يوسف تواصل جرأتها في احتفالات رأس السنة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



للمرة الثالثة خلال فترة وجيزة أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، حالة جدل واسعة بإطلالتها الجريئة في احتفالات رأس السنة.



رانيا يوسف، اختارت الاحتفال بليلة رأس السنة وسط مجموعة من أصدقائها منهم الفنان مصطفى فهمي، وزوجته الإعلامية اللبناني فاتن موسى، والمخرج عمرو عرفة وزوجته، ومجموعة من الأصدقاء.


الفنانة المصرية، ظهرت خلال الحفل بجمبسوت قصير جدًا وبفتحة صدر امتدت لأسفل البطن الأمر الذي عرضها للكثير من الانتقادات خاصة أن أزمة فستان ختام القاهرة السينمائي لم تنهي بعد.


وكانت رانيا يوسف قد خضعت للتحقيقات أمام النيابة العامة بسبب الدعاوي التي أقامها عدد من المحاميين ضدها اتهموها فيها بالتحريض على نشر الفسق والفجور.


من ناحية أخرى، تعاقدت رانيا يوسف، مؤخرًا على بطولة فيلم عالمي، ولكنها لم تكشف اي تفاصيل عنه إلى الآن.


وعرض لرانيا يوسف، مؤخرًا مسلسل «كأنه إمبارح»، وحقق نسبة نجاح كبيرة منذ عرضه، وشارك فيه عدد من النجوم ومنهم الفنان أحمد خليل، والفنان أحمد فيق، ومحمد الشرنوبي، وغيرهم.


كما تشارك في بطولة فيلم «دماغ شيطان» باسم سمرة وسلوي خطاب وعمرو عابد ونادية خيري وأسامة الزنكلوني وأسامة عبدالله وأشرف طلبة وتأليف عمرو الدالي وإنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط وإخراج كريم إسماعيل.


وتجسد رانيا يوسف، خلال العمل دور شرير، وكشفت في تصريح صحفي سابق لها أن الجمهور سيكرهها فيه.




كلمات متعلقة

رانيا, يوسف, تواصل, جرأتها, في, احتفالات, رأس, السنة,

تابعونــا

3 آلاف دولار "تجبر" شيرين على "حلاقة" شعرها 3 آلاف دولار "تجبر" شيرين على "حلاقة" شعرها 2019-01-03 | 11:11:08

بطريقتها الكوميدية المعتادة، علقت المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب على قصة شعرها...

جورج وسوف يطرد واحد من جمهوره في حفله بالأردن.. فيديو جورج وسوف يطرد واحد من جمهوره في حفله بالأردن.. فيديو 2019-01-03 | 09:30:18

أحيا الفنان السوري جورج وسوف حفل غنائي كبير ضمن احتفالات رأس السنة، في العاصمة...

عوض طنوس يتألق بحفلات العيد المجيد وراس السنه الميلادية عوض طنوس يتألق بحفلات العيد المجيد وراس السنه الميلادية 2019-01-03 | 09:10:18

تألق صاحب الحنجرة الذهبية وقيثارة الغناء الفلسطيني الفنان عوض طنوس خلال احياء...

نادين الراسي ترقص مع ابنها بـ “جمبسوت” ضيق أبرز مفاتنها احتفالا بالعام الجديد نادين الراسي ترقص مع ابنها بـ “جمبسوت” ضيق أبرز مفاتنها احتفالا بالعام الجديد 2019-01-02 | 22:16:13

يبدو أن النجمة نادين الراسي قررت ان تتحدى ظروفها الصعبة، وظلم القانون وإبعاد...

إليسا تودع 2018 بإطلالة سوداء مميزة.. صور إليسا تودع 2018 بإطلالة سوداء مميزة.. صور 2019-01-02 | 15:45:02

اختتمت النجمة اللبنانية إليسا عام 2018، واستقبلت العام الجديد في حفل غنائي قوي،...

عاصي الحلاني يتألق وسط حشد هائل من جمهوره بالأردن عاصي الحلاني يتألق وسط حشد هائل من جمهوره بالأردن 2019-01-02 | 14:50:38

أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني، حفلًا غنائيًا ضخما ليلة رأس السنة بأحد...

تسريب فكرة برنامج مقالب “رامز جلال” لرمضان المقبل تسريب فكرة برنامج مقالب “رامز جلال” لرمضان المقبل 2019-01-02 | 12:50:13

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي أخبار عن تسريب فكرة برنامج...

هيفاء وهبي تشعل حفل ليلة رأس السنة بفستان رانيا يوسف هيفاء وهبي تشعل حفل ليلة رأس السنة بفستان رانيا يوسف 2019-01-02 | 11:50:56

أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حفلًا غنائيًا كبيرًا بمناسبة الاحتفال برأس...

فيديو .. دنيا بطمة تطلق كليب أغنيتها “الزمن بيدور” فيديو .. دنيا بطمة تطلق كليب أغنيتها “الزمن بيدور” 2019-01-02 | 10:26:28

أطلقت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ فيديو كليب أغنيتها المصرية الجديدة بعنوان...

ديانا حداد تجيد تعاونها مع أشعار مانع بن سعيد العتيبة ديانا حداد تجيد تعاونها مع أشعار مانع بن سعيد العتيبة 2019-01-02 | 09:31:32

تحت عنوان "دخيلك" طرحت "برنسيسة الغناء العربي" الفنانة ديانا حداد تعاونها الجديد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شارع 805 الدامي عرابة اعمال توسعة مشاكل ازدحامات مرورية تعيق ارييه درعي الوزير الداخلية توسيع نفوذ مدينة سخنين 1835 دونم نشأت ملحم تصفية مقتل اطلاق نار قرية عرعره منفذ عملية تل ابيب البطريركية اللاتينية المدرسة الثانوية قرية الرينة تحتفل بتخريج الفوج ال 20 من طلابها علي عطا عدوي طرعان المنتخب الفلسطيني استدعاء اللاعب معسكر مثقال زيدان مواجهات اعتقال الشاب كفرمندا التحقيق مواجهات التحريض اهالي مجد الكروم امير دندن يجتمعون دعما نصرة لابنهم تتويج لقب نهائي اراب ايدول مشتبهون اشتباه تجارة مخدرات اسلحة شمال البلاد اعتقال 17 شخصا الناصرة عيلوط ام الفحم نين الحركة الاسلامية الشق الشمالي الالاف يتظاهرون نصرة ام الفحم هنادي القدس عبد الرحمن شهابا تالا حريق بيت عين نقوبا جنازة تشييع جثامين ضحايا شاكيد وزيرة القضاء ترفض فكرة اقامة الدولة الفلسطينية اصابة حادث طرق شاحنة بين سيارة خصوصية كفركنا الشارع الرئيسي اسراء عابد الناصرة طعن العفولة تمديد اعتقال سكين ميسم ابو القيعان الاعتداء شاب محمد النباري رئيس مجلس حورة اعتقال مواجهات القدس القاء حجارة 490 مشتبها شابا الشرطة المسجد الاقصى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com