رانيا, يوسف, تواصل, جرأتها, في, احتفالات, رأس, السنة,

للمرة الثالثة خلال فترة وجيزة أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، حالة جدل واسعة بإطلالتها الجريئة في احتفالات رأس السنة.

رانيا يوسف، اختارت الاحتفال بليلة رأس السنة وسط مجموعة من أصدقائها منهم الفنان مصطفى فهمي، وزوجته الإعلامية اللبناني فاتن موسى، والمخرج عمرو عرفة وزوجته، ومجموعة من الأصدقاء.الفنانة المصرية، ظهرت خلال الحفل بجمبسوت قصير جدًا وبفتحة صدر امتدت لأسفل البطن الأمر الذي عرضها للكثير من الانتقادات خاصة أن أزمة فستان ختام القاهرة السينمائي لم تنهي بعد.وكانت رانيا يوسف قد خضعت للتحقيقات أمام النيابة العامة بسبب الدعاوي التي أقامها عدد من المحاميين ضدها اتهموها فيها بالتحريض على نشر الفسق والفجور.من ناحية أخرى، تعاقدت رانيا يوسف، مؤخرًا على بطولة فيلم عالمي، ولكنها لم تكشف اي تفاصيل عنه إلى الآن.وعرض لرانيا يوسف، مؤخرًا مسلسل «كأنه إمبارح»، وحقق نسبة نجاح كبيرة منذ عرضه، وشارك فيه عدد من النجوم ومنهم الفنان أحمد خليل، والفنان أحمد فيق، ومحمد الشرنوبي، وغيرهم.كما تشارك في بطولة فيلم «دماغ شيطان» باسم سمرة وسلوي خطاب وعمرو عابد ونادية خيري وأسامة الزنكلوني وأسامة عبدالله وأشرف طلبة وتأليف عمرو الدالي وإنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط وإخراج كريم إسماعيل.وتجسد رانيا يوسف، خلال العمل دور شرير، وكشفت في تصريح صحفي سابق لها أن الجمهور سيكرهها فيه.