أطلق نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تصريحات جديدة تؤكد سعادته بمغادرة ريال مدريد، رغم إنجازاته الكبيرة مع الفريق الملكي خلال 9 مواسم قضاها في العاصمة الإسبانية.

وأكد رونالدو أن 2018 هي "أفضل عام في مسيرته كلاعب كرة قدم"، لأنه "حقق فيها دوري أبطال أوروبا مجددا ووقع لناديه الحالي يوفنتوس الإيطالي".وقال "الدون" في تصريحات لصحيفة "ريكورد" الرياضية البرتغالية: "2018 هي أفضل عام في مسيرتي. الكل في تورينو رحب بي بطريقة رائعة. نحن جميعا نشعر بشعور رائع. لا أعرف متى سأنهي مشواري، لكنني أريد الاستمرار لأعوام طويلة".وأضاف: "أنا لا أعمل كي أكسر الأرقام القياسية، لكنني أعمل لمصلحة النادي الذي أمثله".ولا تخلو تلميحات رونالدو من "الكيد" لناديه السابق، لتؤكد أن مغادرته لـ"سانتياغو بيرنابيو" كانت مشوبة بالخلافات مع إدارة النادي.وتأتي تصريحات رونالدو صادمة لجماهير ريال مدريد، التي عاشت إنجازات رائعة خلال حقبة رونالدو مع "الملكي"، حيث قاد الفريق لتحقيق كل الألقاب الممكنة مع الفريق.وانتقل رونالدو (33 عاما) إلى صفوف يوفنتوس الصيف الماضي مقابل 112 مليون يورو، بعد مسيرة 9 مواسم مع ريال مدريد، ويتربع حاليا على عرش صدارة هدافي الدوري الإيطالي.