مشاركة, واسعة, في, فعالية, إستقبال, المجوس, في, بيت, لحم,

ونظمت ايضا فعاليات للأطفال في مركز السلام/ بيت لحم، بالشراكة مع الممثلية المالطية.

احتفلت مدينة بيت لحم امس الاربعاء باستقبال المجوس في المدينة وسط مشاركة واسعة وبحضور رئيس البلدية .

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