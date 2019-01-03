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مشاركة واسعة في فعالية إستقبال المجوس في بيت لحم



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احتفلت مدينة بيت لحم امس الاربعاء باستقبال المجوس في المدينة وسط مشاركة واسعة وبحضور رئيس البلدية .


ونظمت ايضا فعاليات للأطفال في مركز السلام/ بيت لحم، بالشراكة مع الممثلية المالطية.


الصور بلطف عن صفحة بلدية بيت لحم على الفيسبوك




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