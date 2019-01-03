تبحثون, عن, هدايا, للعيد, وللسنة, الجديدة؟, تشيفاز, XV, الجديدة, هي, الاختيار, الافضل‎,

ها نحن نحتفل بانتهاء سنة واستقبال سنة جديدة، نختار أن ننهي السنة ونفتتح أخرى مع الناس والأصدقاء والمعارف الذين نحبهم فنجتمع ونحتفل ونبتسم لسنة جديدة نتمناها مليئة بالحب والسعادة.ان كنتم تبحثون عن هدايا قيمة تجمعكم بحب معهم، هدايا مفتخرة مع ميزات خاصة. انتم بحاجة ان تدللوهم مع المشروب وان تختاروا المشروب الأفضل الذي تم اطلاقه مؤخرا وبمستوى عالي- تشيفاز XV، من عائلة تشيـﭭـاز ريـﭽـال المعروف ، الويسكي الفاخر رقم 1 في العالم، حيث يتم تعتيقه على مدار 15 عامًا بالحد الأدنى الأدنى ويمر بنهاية دقيقة في براميل كونياك، من منطقة ﭼـراند شامـﭙـيين، ويخلق تفسيرًا سلِسًا ومخمليًا للأسلوب التقليدي لتشيـﭭـاز.المجموعة الجديدة XV من عائلة تشيـﭭـاز هي الدلال الكامل في العيد لكل الحواس حيث أن سرّ المذاق المذهل وغير العادي هو النهاية في براميل مختارة من الكونياك من منطقة ﭼـراند شامـﭙـيين، ومصدرها قلب منطقة كونياك في فرنسا، منطقة تُعرف بأنواع الكونياك العالية الجودة وذات المذاقات الاستثنائية.للاصدقاء الذين يبحثون عن الرائحة الجميلة في المشروب، تشيفاز XV هي العنوان للهديدة لانها تحوي نكهات غنيّة من مربى البرتقال، القرفة والزبيب الناضج.نهدي تشيفاز XV لمن يبحث عن مذاق خاص حيث انها بنكهات الفاكهة مع لمسات من مربى الحليب والكراميل.الهدية الجميلة والمفتخرة المناسبة للعيد والسنة الجديدة هي القنينة الفاخرة من تشيـﭭـاز XV ذات مظهر قوي بالألوان الذهبية التي تعكس الويسكي الفاخرة التي تحتويها.تمنح تشيـﭭـاز XV تفسيرًا محتلنًا وجديدًا للأسلوب المألوف للويسكي الأسكتلندي، الذي يشجّع هواة الويسكي على تجربة مذاقات جديدة واكتشاف طرق جديدة للتمتع بمشروب الويسكي المفضّل لديهم.هذه الهدية الجميلة والتي سيسعد بها أحبائكم هي الاختيار الأنسب، نتمنى لكم وللجميع سنة سعيدة ومثمرة.