غزة-, أكثر, من, 57, ألف, مولود, جديد, خلال, 2018,

شهد قطاع غزة 57 ألفاً و694 مولوداً جديدا خلال عام 2018، بنسبة 51.3% ذكور، و48.7% إناث، بواقع 158 مولوداً يومياً وبمعدل 6 مواليد في الساعة، بينما تم تسجيل 4950 حالة وفاة خلال العام.

وأوضحت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية أن عدد سكان قطاع غزة مع نهاية عام 2018، بلغ 2 مليون و135 ألفاً و482 نسمة، منهم مليون و82 ألفاً و385 ذكور بنسبة 50.69%، ومليون و53 ألفاً و97 إناث بنسبة 49.31%.وأوضحت الإحصائية أن محافظات قطاع غزة سجلت خلال العام المنصرم 4950 حالة وفاة، بنسبة 57.5 % ذكور، و42.5% إناث؛ بواقع 13 حالة وفاة يومياً، مشيرةً إلى انخفاضعدد المواليد الجُدد بنسبة 1% عن عام 2017، الذي شهدَ (58 ألفاً و303 مواليد جُدد).وبيَّنت أن هذا العدد من المواليد المُسجلين في السجل المدني الفلسطيني خلال العام الماضي يأتي بخلاف المواليد الفلسطينيين في الخارج الذين تعذّر تسجيلهم نتيجة عدم عودة عائلاتهم لغزة بسبب الحصار وإغلاق معبر رفح، وخشية تلك العائلات من تقطع السُبل بهم وفقد مصادر رزقهم بالخارج نتيجة إغلاق المعبر.