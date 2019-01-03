غزة-, أكثر, من, 57, ألف, مولود, جديد, خلال, 2018,

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وقعت الهستدروت وكل من ادارة بنك اسرائيل، وممثلي الموظفين في البنك وممثلين عن...
استمرت الثلوج بالتساقط على جبل الشيخ صباح اليوم الخميس. وتراكمت طبقة بسمك 12...
ألقت الشرطة والاستخبارات العسكرية الفلسطينية في ضواحي القدس ورام الله فجر اليوم...
تقرير خاص تم إعداده في جمعية أور ياروك يحلل معطيات دائرة الإحصاء المركزية لإجراء...
في تطور مهم بمجال استكشاف الفضاء هبط المسبار "تشانغ آه 4" الصيني على الجانب المظلم...
جاء في بيان صادر عن لجنة الموظفين في مجلس طرعان المحلي :" تشجب وتدين بشدة الاعتداء...
عقد مجلس طرعان المحلي، مساء الأربعاء، جلسة غير عادية، لانتخاب نواب الرئيس...
توقع الراصد الجوي أن يطرأ اليوم الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح...
شهدت المستشفى الفرنسي في مدينة الناصرة في اليوم الاول من العام الجديد 2019 ولادة 5...
"نريد أن نتلقى الدعم المادي من وزارة الصحة على الادارة السليمة وليس على ازمة مالية...