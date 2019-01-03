تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-03 11:11:08 3 آلاف دولار "تجبر" شيرين على "حلاقة" شعرها |  2019-01-03 11:08:47 غزة- أكثر من 57 ألف مولود جديد خلال 2018 |  2019-01-03 10:40:52 ريال مدريد يضم رسميا الموهبة المغربية محمد مزيان |  2019-01-03 10:38:59 العلماء: فقدان الحبيب يكسِر القلب فعلياً |  2019-01-03 10:37:54 ابتكار طريقة جديدة للتحكم بالأجهزة بدون لمس |  2019-01-03 10:36:40 كأس العالم 2022: الفيفا "تدرس" استضافة دول مجاورة لقطر بعض المباريات |  2019-01-03 10:35:12 طمرة- وفاة الحاج احمد حسين سمار (ابو ماجد ). |  2019-01-03 10:29:29 التوقيع على اتفاقية عمل جديدة في بنك اسرائيل |  2019-01-03 10:02:39 تساقط الثلوج وتراكمها في جبل الشيخ والحرارة صفر |  2019-01-03 09:59:56 شبكة ترويج مخدرات استغلت فتاة للترويج في رام الله والقدس |  2019-01-03 09:39:56 حوادث الطرق في العام 2018 - ثلاثة مصابين كل ساعة، وسبعة أولاد مصابين كل يوم، و-56 ماشيا في الأسبوع |  2019-01-03 09:32:05 الليلة - ليفربول صلاح في مواجهة سيتي محرز في ام المعارك |  2019-01-03 09:26:47 الصين تفعلها.. أول هبوط في التاريخ على الجانب المعتم للقمر |  2019-01-03 09:23:00 موظفو المجلس المحلي في طرعان : نرفض العنف وندعوا إلى المحبة والتسامح |  2019-01-03 09:10:18 عوض طنوس يتألق بحفلات العيد المجيد وراس السنه الميلادية |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ريال مدريد يضم رسميا الموهبة المغربية محمد مزيان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني مع اللاعب المغربي محمد مزيان موهبة فريق مليلية البالغ 18 عاما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود خيار الشراء.



ونشر نادي مليلية بيانا رسميا قال فيه إنه قرر الموافقة على بيع اللاعب المغربي الأصل، وحامل الجنسية الإسبانية محمد مزيان بصفة رسمية إلى ريال مدريد.


وسينتقل مزيان إلى فالديبيباس مدينة ريال مدريد الرياضية للالتحاق بفريق الشباب مع وجود بعض الفرص للمشاركة مع الفريق الأول ضمن عقد إعارة لمدة 6 أشهر، مع خيار الشراء في نهاية الموسم، والتوقيع على عقد جديد مدته ثلاث سنوات.


وكان اللاعب على مقربة من أن يصبح لاعبا رسميا في فريق العاصمة الإسبانية منذ أسابيع، ولكن العملية تعطلت بسبب تغيير وكيل أعماله.


يذكر أن اللاعب كان على رادار برشلونة الإسباني ولكن الميرنغي نجح في الظفر بخدماته ليواصل ريال مدريد سياسة اقتناء المواهب الشابة والتي يتبعها في السنوات الأخيرة.




كلمات متعلقة

ريال, مدريد, يضم, رسميا, الموهبة, المغربية, محمد, مزيان,

تابعونــا

كأس العالم 2022: الفيفا "تدرس" استضافة دول مجاورة لقطر بعض المباريات كأس العالم 2022: الفيفا "تدرس" استضافة دول مجاورة لقطر بعض المباريات 2019-01-03 | 10:36:40

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) إنه يدرس التوسع في عدد الفرق المشاركة في...

الليلة - ليفربول صلاح في مواجهة سيتي محرز في ام المعارك الليلة - ليفربول صلاح في مواجهة سيتي محرز في ام المعارك 2019-01-03 | 09:32:05

يتواجه النجمان العربيان محمد صلاح ورياض محرز مساء اليوم الخميس، في قمة الدوري...

جوارديولا يلمح لمشاركة دي بروين.. وكلوب يتوقعها جوارديولا يلمح لمشاركة دي بروين.. وكلوب يتوقعها 2019-01-02 | 22:08:35

ألمح بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، لجاهزية نجمه كيفن دي بروين،...

مفاجأة من وزير الشباب والرياضة المصري لمحمد صلاح مفاجأة من وزير الشباب والرياضة المصري لمحمد صلاح 2019-01-02 | 15:45:21

أعلن وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، أنه يجهز مفاجأة لمحمد صلاح نجم...

راشفورد "يحسم أمره" بشأن الانتقال إلى ريال مدريد راشفورد "يحسم أمره" بشأن الانتقال إلى ريال مدريد 2019-01-02 | 14:50:56

ذكرت تقارير إعلامية، أن مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ماركوس راشفورد،...

فيديو .. ميسي يراقص زوجته احتفالا بالسنة الجديدة فيديو .. ميسي يراقص زوجته احتفالا بالسنة الجديدة 2019-01-02 | 12:50:37

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، مقطع...

رونالدو ينشر صورته مع ولي عهد دبي.. وسيل من الإعجابات رونالدو ينشر صورته مع ولي عهد دبي.. وسيل من الإعجابات 2019-01-02 | 11:50:26

نشر كريستيانو رونالدو، النجم البرتغالي لنادي يوفنتوس الإيطالي، الأربعاء، صورة...

بعد وداع الريال.. عرض "مليوني" لانتقال نافاس إلى البريميرليغ بعد وداع الريال.. عرض "مليوني" لانتقال نافاس إلى البريميرليغ 2019-01-02 | 10:28:47

بعد أن نشر رسالة وداعية عبر حسابه على إنستغرام، ذكرت تقارير صحيفة أن عرضا بقيمة 14...

لوفرين ينشر محادثة واتساب "مضحكة" مع محمد صلاح لوفرين ينشر محادثة واتساب "مضحكة" مع محمد صلاح 2019-01-02 | 09:29:14

أظهرت رسائل متبادلة بين لاعبين من ليفربول في تطبيق "واتساب"، مؤخرا، جوا من المرح...

فالفيردي يزيد الغموض حول مستقبله فالفيردي يزيد الغموض حول مستقبله 2019-01-01 | 22:19:40

أثار إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، المزيد من الغموض حول...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طعن 3 اشخاص ريشون لتسيون مجهول استنفار الشرطة اصابات متفاوته بالغة احباط عملية تهريب مخدرات من الجنوب للمركز اعتقالات عرب بير هداج النقبأئمة المساجد الاهالي ام الفحم يتظاهرون ضد اطلاق النار بيع السلاححريق مسجد الجزار عكا هائل البلدة القديمة اضرار جسيمة دون اصابات مصرع اصابة شاب اخر اصابة متوسطة حادث طرق مروع شارع 6 الجنوب كريات جت تشيلسي دينامو كييف دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي ثانوية البيان سخنين تحتفل تخريج الفوج الثامن من طلابها مدرسة مدينة دهس شرطي الناصرة المنطقة الصناعية فرار هرب سيارة اصابات خطيرة طفل سوريا سوري عملية قسطرة قلب مفتوح شنايدر مستشفى الاطفال مدرسة مار الياس تحتفل تخريج طلابها ثانوية طلاب ثواني عشر حيفا الأسقفية انقلاب تراكتور اصابة سائق تخليص علق داخل ورشة قرب حتسور الجليل الاعلى على حسين كف أبو قرية ام بطين حادث طرق النقب بعد 5 ايام زفافهافراج معتقلين ثلاثة كفر كنا شجار مع الشرطة اعتقال عامل من فلسطيني الضفةرانية ناصر زعبي سفيرة للنوايا الحسنة الامم المتحدة تعيين قرار أقمار صناعية دهس راكب دراجة هوائية مصرع مقتل حادث ضرب هرب طرق اسعاف شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com