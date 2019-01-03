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ابتكار طريقة جديدة للتحكم بالأجهزة بدون لمس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حصلت وحدة غوغل التابعة لشركة ألفابت على موافقة الهيئات التنظيمية الأميركية لطرح جهاز استشعار لحركة اليدين باستخدام الرادار يعرف باسم ‭"‬سولي".



وقالت هيئة الاتصالات الاتحادية في بيان إنها ستسمح لشركة غوغل بتشغيل أجهزة استشعار "سولي" بمستويات طاقة أعلى من المسموح بها حاليا. وأضافت أن أجهزة الاستشعار يمكن تشغيلها أيضا على متن الطائرات.


وأضافت الهيئة أن القرار: "سيخدم الصالح العام من خلال توفير مواصفات مبتكرة للتحكم في الأجهزة باستخدام تقنية تتبع حركة اليد دون لمس".


وقالت هيئة الاتصالات الاتحادية إن أجهزة استشعار "سولي" تلتقط الحركة في مجال ثلاثي الأبعاد، باستخدام شعاع راداري لتمكين المستخدم من التحكم دون لمس في أداء مهام يمكن أن تفيد من يعانون من ضعف في الحركة أو الكلام.


وتقول غوغل إن أجهزة الاستشعار يمكن أن تتيح للمستخدمين الضغط على زر غير مرئي بين الإبهام والسبابة، أو إدارة قرص افتراضي يعمل من خلال ملامسة الإبهام للسبابة.


وتقول الشركة: "إنه على الرغم من أن أجهزة التحكم هذه افتراضية فإن الشعور بالتفاعلات يكون ملموسا من خلال رد الفعل الذي يتولد بواسطة الإحساس بتلامس الأصابع.


وتقول غوغل إن الأدوات الافتراضية يمكن أن تقترب من دقة الحركة الطبيعية لليد البشرية ومن الممكن تركيب أجهزة الاستشعار في الأجهزة القابلة للارتداء والهواتف وأجهزة الكمبيوتر والمركبات.


ويمكن استخدام أجهزة "سولي" على متن الطائرات ولكن يجب الالتزام بلوائح إدارة الطيران الاتحادية التي تحكم الأجهزة الإلكترونية المحمولة.




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