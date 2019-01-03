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طمرة- وفاة الحاج احمد حسين سمار (ابو ماجد ).



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انا لله وانا اليه راجعون

انتقل الى رحمة الله تعالى صباح اليوم الخميس في مدينة طمره الحاج احمد حسين سمار (ابو ماجد ).

له الرحمه ولكم من بعده طول البقاء.




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