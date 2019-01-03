طمرة-, وفاة, الحاج, احمد, حسين, سمار, (ابو, ماجد, ).,

انتقل الى رحمة الله تعالى صباح اليوم الخميس في مدينة طمره الحاج احمد حسين سمار (ابو ماجد ).له الرحمه ولكم من بعده طول البقاء.

تابعونــا

عارة - وفاة المربي عبد القادر الحاج احمد يونس "ابو امية" 2018-12-31 | 13:02:00 سم الله الرحمن الرحيم انتقل الى رحمة الله تعالى الاستاذ المربي عبد القادر...

ابو سنان:الحاج شحادة كايد سويطي في ذمة الله 2018-12-29 | 18:00:02 ال سويطي واقرباؤهم وانسباؤهم في ابو سنان والخارج ينعون بمزيد من الحزن والاسى...

الحاجة لطفية شحادة حسن (ام كارم) من يافة الناصرة في ذمة الله 2018-12-27 | 15:34:53 إنتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة لطفية شحادة حسن (ام كارم) عن عمر يناهز 79 عامًا،...

البعينة نجيدات - جميل خليل حموده في ذمة الله 2018-12-24 | 09:55:21 انتقل الى رحمة الله تعالى في البعينة نجيدات، صباح اليوم الاثنين، جميل خليل حمودة...

سخنين -الحاج حمد حسين غالية (ابو مفيد) في ذمة الله 2018-12-24 | 09:43:30 انتقل الى رحمتة تعالى المرحوم الحاج حمد حسين غالية صباح اليوم الاثنين...

طمرة- محمد غازي عواد في ذمة الله 2018-12-19 | 11:25:27 انتقل الى رحمة الله تعالى بمدينة طمرة صباح اليوم محمد غازي عواد عن عمر ناهر ال 50...

ترشيحا تفجع بوفاة ايهاب برهم (23 عاما) بعد معاناة من المرض 2018-12-19 | 10:38:49 فجعت قرية ترشيحا بوفاة المأسوف على شبابه ايهاب برهم (23 سنة) بعد معاناة من مرض...

محمود يوسف ابراهيم ابو منير عرابة في ذمة الله 2018-12-18 | 08:58:27 انتقل الى رحمة الله تعالى في عرابة الليلة محمود يوسف سليمان ابراهيم كناعنه ابو...

سولم: الحاج عبد الرحمن زين زعبي (أبو نضال) في ذمة الله‎ 2018-12-16 | 13:04:37 انتقل إلى رحمة الله تعالى من قرية سولم، الحاج عبد الرحمن عبد الله زين زعبي (أبو...