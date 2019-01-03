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التوقيع على اتفاقية عمل جديدة في بنك اسرائيل



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وقعت الهستدروت وكل من ادارة بنك اسرائيل، وممثلي الموظفين في البنك وممثلين عن المسؤول عن الاجور في وزارة المالية أمس الاربعاء على اتفاقية عمل جماعية جديدة، وذلك بعد مفاوضات مكثفة مستمرة قادها رئيس "هستدروت هماعوف" (نقابة المدراء العمال والموظفين) أرنون بار دافيد ورئيس وحدة البنوك وشركات الاعتماد في "هستدروت هماعوف" المحامي مناحيم مليك.   



وشارك في حفل التوقيع على الاتفاقية الجديدة الذي اقيم في بنك اسرائيل في القدس أرنون بار دافيد، ومدير عام بنك اسرائيل حيزي كالو، نائب كبير للمسؤول عن الاجور في المالية ضياء أسدي ورئيس لجنة الموظفين في بنك اسرائيل ايال حداد واعضاء اللجنة. 


وستكون الاتفاقية الجديدة سارية المفعول لمدة عشر سنوات وستشمل 850 موظفا من عمال البنك الذين سينضمون الى اكثر من 800 الف عاملا وعاملة ممن يعملون في المرافق الاقتصادية المنضمين للهستدروت. 


وتحمل الاتفاقية الجديدة في طياتها بشرى هامة من ناحية تقليص الفجوات في الرواتب بين الموظفين من فئة الجيل "أ" وبين الموظفين من فئة الجيل "ب" في البنك. حيث انه وعلى سبيل المثال تنص الاتفاقية على منح علاوات على الأجور بشكل تفاضلي لكافة عمال البنك والتي ستكون عالية اكثر لعمال من فئة الجيل "ب". 


وتتضمن الاتفاقية ايضا تفاهما آخرا اصرت الهستدروت على ادخاله ولجنة عمال البنك، فيما يتعلق بعاملات المقصف في البنك اللواتي عملن حتى الآن من قبل شركة خارجية، حيث وبموجب الاتفاقية سيتم استيعابهن للعمل من قبل البنك مباشرة.  اضافة الى ذلك، تنص الاتفاقية على احالة كافة اتفاقيات الاطار التي سيتم توقيعها خلال السنوات العشر القادمة على كافة موظفي البنك بشكل تلقائي. 


وبارك رئيس الهستدروت آفي نيسانكورن في كلمته عند حفل التوقيع على الاتفاقية قائلا:" ان العمل المنظم يساهم في تقليص الفجوات في المجتمع، الاتفاقية الجديدة في بنك اسرائيل تُثبت هذا وتعزز من مكانة كافة العاملين مع التشديد على العمال الذين يتقاضون أجورا متدنية. ابارك اتخاذ القرار الاخلاقي القاضي باستيعاب عاملات المقصف في البنك للتشغيل المباشر من قبل البنك بشكل يضمن لهن التقدير والاحترام. اشكر كل الشركاء في المفاوضات التي قادها رئيس هستدروت هماعوف أرنون بار دافيد واشكر رئيس الوحدة في هستدروت هماعوف مناحيم مليك ورئيس لجنة العمال في البنك ايال حداد، ادارة بنك اسرائيل المتمثلة بالسيد حيزي كالو وممثلي المالية، لما أبدوه من تصميم على انهاء المفاوضات لصالح كافة الأطراف". 


اما رئيس "هستدروت هماعوف" أرنون بار دافيد فقال من جهته: "أُهنئ كافة الاطراف للتوقيع على هذه الاتفاقية التي ستتيح لممثلي العمال وادارة بنك اسرائيل بدء صفحة جديدة فيما يتعلق بعلاقات العمل، وستعزز من الثقة المتبادلة والشراكة بين جميع الأطراف لما فيه مصلحة المواطنين والاقتصاد الاسرائيلي عامة.  أود ان أُعرب عن تقديري لمدير عام بنك اسرائيل حيزي كالو ولرئيس الوحدة في هستدروت هماعوف مناحيم مليك، لرئيس لجنة العمال ايال حداد واعضاء اللجة وممثلي المالية لتكاتفهم من اجل الوصول الى نص الاتفاقية النهائي وانهاء المفاوضات".  


اما رئيس وحدة البنوك وشركات الاعتماد في "هستدروت هماعوف" المحامي مناحيم مليك فقال:" بعد مفاوضات معقدة ومستمرة، تطلبت الكثير من الصبر والتصميم، نجحنا في الوصول الى اتفاقية تاريخية وقيّمية في بنك اسرائيل. نحن بصدد فترة ذات تحديات تتضمن العديد من التغييرات، وأنا متأكد ان الاتفاقية الجديدة ستؤدي الى توحيد القوى المطلوبة من أجل التعامل مع التحديات المستقبلية". 


وفي حديثه قال رئيس لجنة الموظفين في بنك اسرائيل مراقب الحسابات ايال حداد:" توصلنا الى اتفاقية تاريخية ستؤدي الى تعزيز القوى البشرية العاملة في البنك وستساهم في جعل بنك اسرائيل بمثابة المنارة للاقتصاد في الدولة. ان الاتفاقية تُصحح غُبنا بدأ قبل حوالي عشر سنوات وتنهي اية انشقاقات بين فئات الجيل للعاملين في البنك. الاتفاقية تتضمن علاوات على الأجور لكافة عمال البنك وتفتح صفحة جديدة في علاقات العمل بين العمال والادارة وبين العمال انفسهم في فئتي الجيل. انا اشكر طاقم المفاوضات المكون من ابراهيم محاجنة، ألون زاكين، زاخ أولمان،  د. يوفال مزار وحين هولتسمان الذين عملوا اياما وليالي لفترة طويلة من أجل الوصول لهذا الانجاز المبارك. اشكر ايضا ممثلي الهستدروت وادارة البنك والمسؤول عن الأجور لتعاونهم خلال المفاوضات".   





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