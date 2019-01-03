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تساقط الثلوج وتراكمها في جبل الشيخ والحرارة صفر



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



استمرت الثلوج بالتساقط على جبل الشيخ صباح اليوم الخميس.


وتراكمت طبقة بسمك 12 سنتيمتر على السفح السفلي .

اما على السفح العلوي فتراكمت الثلوج على ارتفاع 30 سنتيمتر .

وبلغت درجة الحرارة صفر مئوية.




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