تساقط, الثلوج, وتراكمها, في, جبل, الشيخ, والحرارة, صفر,

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وتراكمت طبقة بسمك 12 سنتيمتر على السفح السفلي .اما على السفح العلوي فتراكمت الثلوج على ارتفاع 30 سنتيمتر .وبلغت درجة الحرارة صفر مئوية.

استمرت الثلوج بالتساقط على جبل الشيخ صباح اليوم الخميس.

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