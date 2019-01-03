شبكة, ترويج, مخدرات, استغلت, فتاة, للترويج, في, رام, الله, والقدس,

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شهد قطاع غزة 57 ألفاً و694 مولوداً جديدا خلال عام 2018، بنسبة 51.3% ذكور، و48.7% إناث،...
وقعت الهستدروت وكل من ادارة بنك اسرائيل، وممثلي الموظفين في البنك وممثلين عن...
استمرت الثلوج بالتساقط على جبل الشيخ صباح اليوم الخميس. وتراكمت طبقة بسمك 12...
تقرير خاص تم إعداده في جمعية أور ياروك يحلل معطيات دائرة الإحصاء المركزية لإجراء...
في تطور مهم بمجال استكشاف الفضاء هبط المسبار "تشانغ آه 4" الصيني على الجانب المظلم...
جاء في بيان صادر عن لجنة الموظفين في مجلس طرعان المحلي :" تشجب وتدين بشدة الاعتداء...
عقد مجلس طرعان المحلي، مساء الأربعاء، جلسة غير عادية، لانتخاب نواب الرئيس...
توقع الراصد الجوي أن يطرأ اليوم الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح...
شهدت المستشفى الفرنسي في مدينة الناصرة في اليوم الاول من العام الجديد 2019 ولادة 5...
"نريد أن نتلقى الدعم المادي من وزارة الصحة على الادارة السليمة وليس على ازمة مالية...
والله الإعدام قليل على هؤلاء اللذين يقتلون أجيال بهذه المواد الخطرة والمميتة -