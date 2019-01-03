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شبكة ترويج مخدرات استغلت فتاة للترويج في رام الله والقدس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 ألقت الشرطة والاستخبارات العسكرية الفلسطينية في ضواحي القدس ورام الله فجر اليوم الخميس، القبض على شبكة ترويج مواد  مخدراة استغلت فتاة لترويجها في عدد من المحافظات وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد التي يشتبه انها مخدرة.



وقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة "بأن معلومات وردت لجهاز الاستخبارات العسكرية تفيد بوجود تاجر مخدرات يقوم بترويج المواد المخدرة في ضواحي القدس ورام الله. على الفور تم التنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات في شرطة رام الله وشرطة ضواحي القدس وتم استدراج التاجر لرام الله ونصبت له كمين محكم. وعند وصول المركبة التي كان يستقلها تم القبض عليه ومعه شخص اخر وفتاة تم احضارهم لمديرية شرطة رام الله".


وأضاف ارزيقات أنه وبسماع اقوالهم تبين بأنهم شبكة تقوم بترويج المخدرات في رام الله وضواحي القدس وبيت لحم ويقومون بتخبئة كمية منها في منزل احدهم ببلدة الرام شمال القدس، حيث تم استصدار امر تفتيش من النيابة العامة والتوجه للمنزل وضبط 733 غم من مادة يشتبه انها مادة الحشيش المخدر و271 حبة يشتبه انها حبوب الاكستازي المخدر ومادة بيضاء مطحونة يشتبه انها مخدرة".



وبيّن العقيد ارزيقات أن الشبكة استغلت الفتاة وابتكرت طرق جديدة للترويج كإخفاء الحبوب داخل اصابع الحشيش وقيامها بتفتيت الحبوب ووضعها في مادة البلاستيك على شكل خيوط لتهريبها في اماكن حساسة من الجسم.


وناشد ارزيقات "كافة المواطنين بضرورة التعاون مع الاجهزة الامنية للقبض على تجار هذه الآفة من خلال الابلاغ عن تحركاتهم وعدم التردد في ذلك بهدف حماية الشباب والفتيات والمواطنين من خطرهم وخطر انتشار هذه المواد".




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- سناء محاميد

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