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حصان يوقف موكب الرئيس البرازيلي أثناء مراسم تنصيبه



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حصان يوقف موكب الرئيس البرازيلي أثناء مراسم تنصيبه




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