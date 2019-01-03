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الليلة - ليفربول صلاح في مواجهة سيتي محرز في ام المعارك



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يتواجه النجمان العربيان محمد صلاح ورياض محرز مساء اليوم الخميس، في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء يمكن أن تحدد ملامح بطل المسابقة هذا العام.



وسيستضيف مانشستر سيتي بقيادة نجمه الجزائري محرز، ليفربول ونجمه المصري صلاح، في قمة الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وبالنظر لتاريخ اللاعبين في الدوري، تنحاز الأرقام لمصلحة الظاهرة المصرية صلاح، فيما تصب الخبرة بمصلحة النجم الجزائري، الذي سبق وحقق لقب البطولة مع فريقه السابق ليستر سيتي.

 وسجل صلاح 47 هدفا وأرسل 18 تمريرة حاسمة في 69 مباراة خاضها بالدوري حتى الآن، بينما سجل محرز 44 هدفا وله 29 تمريرة حاسمة في 158 مباراة بالبطولة ذاتها.


وحقق محرز بطولة الدوري مع فريقه ليستر سيتي في موسم 2015-2016، كما حصل على جائزة أفضل لاعب بالدوري، لتأثيره الكبير في المشوار "التاريخي" للفريق ذلك العام.


واستطاع صلاح في موسمه الأول مع ليفربول تحقيق أرقام مذهلة، ليحصل على جائزتي هداف الدوري وأفضل لاعب بالدوري الموسم الماضي.


ويتصدر ليفربول جدول الترتيب بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي، الذي يحتاج للفوز الخميس للعودة إلى سباق الدوري هذا الموسم.


وسجلت مواجهة الذهاب إخفاقا للنجم الجزائري، الذي أضاع ضربة جزاء حاسمة في نهاية اللقاء، ليتعادل الفريقان سلبيا.


وسيدخ صلاح ومحرز "ملحمة" الخميس وأعينهما على تحقيق المجد في إنجلترا، أما أعين الجماهير العربية فسيملأها الفخر وهم يتابعون الشابين المتألقين.




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