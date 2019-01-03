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جورج وسوف يطرد واحد من جمهوره في حفله بالأردن.. فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أحيا الفنان السوري جورج وسوف حفل غنائي كبير ضمن احتفالات رأس السنة، في العاصمة الأردنية عمان.



الفنان السوري قدم خلال الحفل عدد كبير من أجمل أغانيه، إلا أنه فاجأ الجميع بتصرف غريب اثار جدلا واسعا بين الجماهير خلال الحفل.


وسوف غضب بشدة بعدما شاهد واحد من جمهوره وهو يدخن سيجارة خلال الحفل، فطالبه بإطفاء سيجارته أو مغادرة القاعة، وهو ما أثار موجة من الهرج وسط الحضور.


وتباينت آراء الحضور بين من أيد تصرفه، وبين من رأى أنه كان تصرف غير لائق وخصوصاً خلال حفل رأس السنة.


وكان جورج وسوف، قد طرح مؤخرا أحدث أغنياته بعنوان “ملكة جمال الروح”، على طريقة الفيديو كليب، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة وذلك خلال أسبوع من طرحها عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، وهي من كلمات محمود عبد العزيز، وألحان أمجد العطافى، ومن إخراج جاد شويرى.


ويسجل أيضا جورج وسوف أغنية سينجل جديدة تحمل عنوان “أمال أنا فين”، التى من المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة وقناته بموقع الفيديوهات “يوتيوب”




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