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الصين تفعلها.. أول هبوط في التاريخ على الجانب المعتم للقمر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 في تطور مهم بمجال استكشاف الفضاء هبط المسبار "تشانغ آه 4" الصيني على الجانب المظلم من القمر، حسبما أكد تلفزيون الصين المركزي.



وهبط المسبار الساعة 10:26 صباحا بالتوقيت المحلي (02:26 بتوقيت غرينتش)، ونقل أول إشارة من الجانب المظلم من القمر إلى الأرض عبر القمر الصناعي "تشويه تشياو".


وبهذا الإنجاز أصبحت الصين أول دولة تهبط بجسم على الجانب البعيد من القمر، وذلك ضمن برنامج الفضاء الطموح الذي يمتد لعقود في المستقبل.


ويواجه القمر الأرض بجانب واحد، حيث يدور حول نفسه بنفس السرعة التي يدور بها حول الأرض، ولذلك فإن الجانب البعيد أو الجانب المظلم لا يمكن رؤيته مطلقا من الأرض، وشاهدت مركبات الفضاء السابقة الجانب البعيد من القمر ولكن لم تهبط عليه أي مركبة على الإطلاق.


وأطلقت الصين الصاروخ لونج مارش-3 بي في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي حاملا المسبار "تشانغ إي-4"، ويضم المسبار طوافة ومجسا لاستكشاف سطح القمر.




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