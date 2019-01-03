موظفو, المجلس, المحلي, في, طرعان, :, نرفض, العنف, وندعوا, إلى, المحبة, والتسامح,

جاء في بيان صادر عن لجنة الموظفين في مجلس طرعان المحلي :" تشجب وتدين بشدة الاعتداء الاخير الذي حصل في هذه البلدة الطيبة من اطلاق النار على سيارة المدير العام للمجلس المحلي السيد ربحي دحلة, نحن نرفض بشدة هذا العنف الدخيل على مجتمعنا الطرعاني ونطالب الشرطة وكل الجهات المختصة بالتحقيق والوصول الى مرتكبي هذا العمل الجبان والهمجي. نتمنى السلامة والأمن والأمان لكل أهلنا, ونؤكد على وحدة الصف في طرعان, لنبذ ومحاربة كل ظواهر العنف في المجتمع الطرعاني ووسطنا العربي

كلنا صف واحد ضد العنف ونعم للمحبة والتسامح