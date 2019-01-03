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عوض طنوس يتألق بحفلات العيد المجيد وراس السنه الميلادية



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تألق صاحب الحنجرة الذهبية وقيثارة الغناء الفلسطيني الفنان عوض طنوس خلال احياء ليالي عدد من حفلات عيد الميلاد المجيد وراس السنة الميلادية  في عدد من المدن الفلسطينية وفندق الشبرد في بيت لحم وحفل راس السنة في فندق جولدن ثري نابلس فلسطين حيث تميزت الحفلات جميعها بحضور كبير من محبي صاحب الصوت الشجي ، وقدم خلال تلك الحفلات عدد كبير من الاغنيات التي اظهرت تفاعل الحضور مع برنامجه الغنائي الذي اعده خصيصا لهذه المناسبات بمصاحبة فرقته الموسيقية .



واعتبرت تلك الحفلات بحضورها الكبير بمثابة جسرا عبر من خلاله محبي الفنان عوض طنوس بترديدهم وتفاعلهم مع اغنياته خصوصا العمل الذي اطلقه مؤخرا باللهجة العراقية بعنوان


" قلبي يحبك " والذي حقق نجاحا كبيرا ، كما بقية اعماله الغنائية السابقة  "خليك حدي وبنت الاصل "، وتميز قيثارة فلسطين الفنان عوض طنوس بسحر صوته بالمواويل والميجانا والعتابا وعشقه لكبار نجوم الغناء في العالم العربي ممن ابدعوا بالقدود الحلبية ليسحر بصوته حضور حفلات عيد الميلاد المجيد وراس السنه الميلادية .حيث قدم اغنيات ، للفنان الراحل وديع الصافي والفنان ملحم بركات والفنانة الراحلة وردة الجزائرية كما قدم اغنيات سلطان الطرب جورج وسوف .


وبعد ان ودع عاما واستقبل عاما جديدا مع جمهوره في فلسطين سوف يتوج هذا النجاح بجولة فنية جديدة في الولايات المتحدة الامريكية ، كما سيتم اطلاق عمله الغنائي الجديد خلال الفترة القادمة ليكون احد ابرز الاعمال الغنائية التي سيقدمها في العام 2019 .




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