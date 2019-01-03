انتخاب, نائبي, رئيس, مجلس, طرعان, والبدء, بتشكيل, اللجان,

عقد مجلس طرعان المحلي، مساء الأربعاء، جلسة غير عادية، لانتخاب نواب الرئيس والبدء في تشكيل لجان المجلس، وجلسة عادية للمصادقة على عدة ميزانيات غير عادية، منها ميزانية لتقوية مباني للصمود في الهزات الأرضية، إتاحة صفوف لذوي قصور السمع، تعديل ميزانية لإضافة صفوف للمدرسة الثانوية، وغيرها.افتتح الجلسة رئيس المجلس مازن محمود عدوي، وقدم التهاني بمناسبة العام الجديد والأعياد المجيدة، وتطرق الى حادثة إطلاق النار على المجلس المحلي، الاسبوع الماضي، وقال ان هذه الاعمال لن تفيد، وشدد على اهمية اخذ الجميع لدوره لتعود اجواء المحبة والامان الى القرية، وتم خلال الجلسة استعراض البنود التي طرحت للتصويت والنقاش، فيما تم في الجلسة الثانية، التصويت على اختيار علي صباح (ابو وسام) نائبا للرئيس حتى تاريخ 2.6.2021 ومحمد حسن دحلة (ابو صائل) نائبا للرئيس ابتداء من 3.6.2021 وحتى نهاية الدورة، ومنح النائبين صلاحيات تتعلق بقسمي الجباية والبنى التحتية.كما تم انتخاب 3 لجان وهي العطاءات، المعارف والمشتريات، حيث يترأس عضو المجلس ذياب عدوي، لجنة العطاءات، عضو المجلس إياد زرعيني يترأس لجنة المعارف، أما لجنة المشتريات فهي لجنة مهنية تتألف من محاسب المجلس والمدير العام والمستشار القضائي، فيما تم تأجيل التصويت على باقي اللجان لإستيفاء المشاورات مع كافة كتل المجلس بغرض تشكيلها.رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، أكد في أن الهدف هو خدمة أهالي طرعان والمصلحة العامة، وانه "سيستمر بالعمل مع جميع الكتل سعيا لائتلاف شامل، مؤكدا ان ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا وعلينا ان نكون لُحمة واحدة".