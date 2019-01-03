انتخاب, نائبي, رئيس, مجلس, طرعان, والبدء, بتشكيل, اللجان,

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جاء في بيان صادر عن لجنة الموظفين في مجلس طرعان المحلي :" تشجب وتدين بشدة الاعتداء...
توقع الراصد الجوي أن يطرأ اليوم الخميس انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح...
شهدت المستشفى الفرنسي في مدينة الناصرة في اليوم الاول من العام الجديد 2019 ولادة 5...
"نريد أن نتلقى الدعم المادي من وزارة الصحة على الادارة السليمة وليس على ازمة مالية...
قام مجهولون بإطلاق وابل من الرصاص باتجاه سيارة ربحي دحلة مدير عام مجلس محلي...
بدأ يوم أمس 1.1.2019، سريان الجزء المُكمّل من قرار توسيع نطاق النظام الخاص بتقديم...
اصيب عصر اليوم الاربعاء شاب بعد ان تعرض لاطلاق نار في بلدة كفرقرع . واصيب الشاب...
حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقف خدماتها خلال أيام بفعل أزمة الوقود التي تعصف...
نفى وزير الجيش الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان ما نقلته صحيفة الحياة اللندنية...
كشفت الشرطة الفلسطينية اليوم، ملابسات عدة جرائم معاكسة على موقع "الواتساب" والتي...