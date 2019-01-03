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مصر.. وفاة كاميليا أنور السادات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكدت مصادر من أسرة السادات وفاة كاميليا ابنه الرئيس الراحل محمد أنور السادات عن عمر ناهر 70 عاما.



وكاميليا هي ابنة السادات من زوجته الأولى إقبال ماضي، وذكرت الأسرة أن الفقيدة أصيبت بأزمة قلبية حادة أدت إلى وفاتها.


وسيشيع جثمان الراحلة الخميس إلى مثواها الأخير في مقابر الأسرة بالقاهرة.




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