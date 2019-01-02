5, مواليد, جدد, في, اول, ايام, العام, الجديد, في, المستشفى, الفرنسي,

شهدت المستشفى الفرنسي في مدينة الناصرة في اليوم الاول من العام الجديد 2019 ولادة 5 مواليد, في هذا اليوم المميز والذين حالفهم الحظ وولدوا في أول يوم من ايام السنة الجديدة .

أول المواليد لهذا العام في المستشفى الفرنسي :قاسم وميسا زبيدات من سخنين رزقا بالمولود زين الدين , عزام ونهاية سيدي من الرينة رزقا بالمولودة ميار , اما منار ونزار مطانس من المغار رزقا بالمولود جاد .وفي حديث للصنارة نت مع الوالدة منار مطانس قالت:"ولدت في 1-1-2019 وكانت اجمل هدية من يسوع , كانت لحظة جميلة ومؤثرة ,بالصراحة لم اتوقع أن الد في هذا التاريخ , كانت مفاجئة , لحظة جميلة جداً واتمنى أن تكون سنة خير على الجميع .وفي حديث مع مدير قسم الولادة في المستشفى الفرنسي د.اياد جهشان قال:"كل عام وجميع النساء والوالدات بألف خير ,هذا نوع من التقليد في المستشفى الفرنسي حيث لدينا غرف الولادة وقسم الولادة من الاقسام الكبيرة في المنطقة , نحن متعودين على عدد ولادات كبير بسبب الخدمة الجيدة والطب المتقدم والمواكب للطب العصري , التعامل الانساني مع النساء , المرأة التي تلد بحاجة لعناية ومساعدة وكلمة طيبة , بالتالي نرى النتائج الايجابية هذه الفترة".وأضاف د.جهشان:"اول ولادة عام 2019 كانت في الخامسة صباحاً وتلتها ولادات خلال ساعات النهار , كل عام والجميع بألف خير نتمنى لجميع النساء ان يقمن بالسلامة ونتأمل أن تكون حياة هادئة لجميع ابناء شعبنا".