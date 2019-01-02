مدير, المستشفى, الفرنسي, د.نائل, الياس:نريد, الدعم, من, وزارة, الصحة, لان, ادارتنا, سليمة, وليس, بسبب, ازمة, مالية, خانقة,

"نريد أن نتلقى الدعم المادي من وزارة الصحة على الادارة السليمة وليس على ازمة مالية خانقة , هناك عدة مستشفيات في البلاد بينها مستشفيات الناصرة بحاجة للدعم من وزارة الصحة ", بهذه الكلمات افتتح مدير المستشفى الفرنسي د.نائل الياس حديثه للصنارة نت حول دعم المستشفيات من قبل وزارة الصحة .يشار الى أن وزارة الصحة قامت بتحويل مبلغ 28 مليون شيقل لمستشفى الناصرة الانجليزي , وفي حديث للصنارة نت مع د.نائل الياس قال:"اولا ابارك للمستشفى الانجليزي بالمساعدة التي تلقوها من وزارة الصحة , كما واتوجه لوزارة الصحة ممثلة بالوزير واعضاء الكتيست ان في الناصرة هناك 3 مستشفيات يخدمون اهل الناصرة والمنطقة بشكل مستمر على مدار سنوات , هذه المستشفيات لا تتلقى بشكل عام ومتواصل دعم من اي فئة حكومية لان في اسرائيل يوجد 3 انواع مستشفيات وهي المستشفيات الحكومية ولها ميزانيتها المتواصلة من الوزارة , المستشفيات التابعة لصناديق المرضى , هناك المستشفيات الخصوصية والتي تقدم خدمات عامة منها مستشفى هداسا وشعري تسيدك ومستشفيات الناصرة الثلاثة ".وأضاف د.الياس:"هناك ازمة مالية التي تواجه المستشفيات في البلاد , المستشفيات الحكومة مدعومة من الوزارة والمستشفيات الاخرى مدعومة من صناديق المرضى , المشكلة في المستشفيات الخصوصية التي دخلت لترتيب مالي بسبب ازمة مالية خانقة ادت الى مساعدات كبيرة من وزارة المالية والصحة ,مثل مستشفى هداسا وشعري تسيدك ولينيادو , وما حدث مؤخراُ مع مستشفى الناصرة الانجليزي , ما اريد ان اوضحه ان هذه ليست مساعدة مفهومة ضمناً وعادية بل مساعدة نتيجة ترتيب مالي بسبب ازمة مالية خانقة وبحسب ما نشر في وسائل الاعلام ان كان هناك مشكلة كبيرة في دفع المعاشات للعاملين في المستشفيات ".وأردف الدكتور نائل الياس:"طلبي هو أن المستشفى الفرنسي ومستشفى العائلة المقدسة لم نتلقى هذا الدعم والمساعدة واتأمل ان لا نتلقى مثل هذه المساعدة في ازمة مالية خانقة , بل نريد أن نكون حريصين ونعمل بشكل منظم وادارتنا السليمة لمستشفياتنا تؤدي ان يكون الوضع الاقتصادي جيد ولا نصل لوضع أن أخر الشهر لا يوجد لدينا ندفع المعاشات للموظفين".وتوجه د.الياس لوزارة الصحة والحكومة واعضاء الكنيست ورئيس البلدية قائلا:"نقدر مجهودكم , يجب أن تعلموا سويا من أجل تقف مستشفيات الناصرة على رجليها , نحن لا نريد أن نركع لنأخد المساعدة نريد ان نتلقى الميزانيات لاننا نقدم الخدمات بشكل منظم لاهالي الناصرة والمنطقة , رسالتنا الاساسية هي اننا نريد المساعدة من الوزارة ولكن أن تكون المساعدة ليس فقط بازمة خانقة , مهم لدينا أن تكون الصورة واضحة للناس , كان بامكانيتنا ان ندخل الى امتحان دعم"מבחן תמיכה"الذي بسببه مستشفى الناصرة الانجليزي اخد المساعدة ولكننا لا نستطيع لانه لا يوجد لدينا عجز مالي الذي يمنعنا ان نستمر وندفع المعاشات".