نادين, الراسي, ترقص, مع, ابنها, بـ, “جمبسوت”, ضيق, أبرز, مفاتنها, احتفالا, بالعام, الجديد,

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اختتمت النجمة اللبنانية إليسا عام 2018، واستقبلت العام الجديد في حفل غنائي قوي،...
أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني، حفلًا غنائيًا ضخما ليلة رأس السنة بأحد...
تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي أخبار عن تسريب فكرة برنامج...
أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حفلًا غنائيًا كبيرًا بمناسبة الاحتفال برأس...
أطلقت الفنانة المغربية دنيا بطمة فيديو كليب أغنيتها المصرية الجديدة بعنوان...
تحت عنوان "دخيلك" طرحت "برنسيسة الغناء العربي" الفنانة ديانا حداد تعاونها الجديد...
تحدثت الممثلة نادين نسيب نجيم عن العام 2018، وكشفت عن أمنياتها للسنة...
انهارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على المسرح في حفل رأس السنة الذي أحيته في...
أحيت النجمة اللبنانية إليسا حفلها بمناسبة رأس السنة الجديدة 2019 في دبي بمشاركة...
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