جوارديولا, يلمح, لمشاركة, دي, بروين.., وكلوب, يتوقعها,

ألمح بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، لجاهزية نجمه كيفن دي بروين، للمشاركة أمام ليفربول، غدًا الخميس، في قمة الجولة الـ21 للبريميرليج، بعدما غاب عن المباراة الأخيرة للفريق.

وقال جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء: "لقد تدرب دي بروين اليوم، لكننا بحاجة لفحص آخر صباح الغد.. إنه أفضل بكثير الآن".وأشار إلى أن مباراة ليفربول ستكون فرصة كبيرة من أجل تقليص فارق النقاط السبع، التي تفصل بين الفريقين في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.وأضاف: "يتساءل أناس كثيرون ماذا سيحدث إذا خسرنا.. نحن سنحاول بذل قصارى جهدنا والمنافسة من أجل لقب البريميرليج بأقصى قدر ممكن".وخلال آخر 4 مباريات رسمية بين فريقي جوارديولا ويورجن كلوب، مدرب ليفربول، حافظ رجال المدرب الألماني على عدم تعرضهم للهزيمة، بواقع 3 انتصارات وتعادل، بما في ذلك الدور الإقصائي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وفي مباراة ذهاب هذا الموسم في البريميرليج، انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين ليفربول والسيتي على ملعب أنفيلد.وفي هذا الصدد، قال جوارديولا: "لا أعتقد أن ما حدث في الماضي سيؤثر على المستقبل، إنه ليفربول؛ الذي يعتبر إلى جانب اليونايتد أفضل فرق في تاريخ إنجلترا".وعن مشاركة دي بروين، قال يورجن كلوب، خلال مؤتمره الصحفي: "إنه لاعب لا يصدق ومؤثر بشكل كبير، إنه من الطراز العالمي.. كنت أتوقع مشاركته".وحول لاعب ليفربول، جيمس ميلنر، الذي غاب عن آخر مباراتين، قال المدرب الألماني: "لقد عاد للتدريب أمس للمرة الأولى، سوف نرى ما سيحدث".وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، إلى أن إلكاي جوندوجان، قد يعود للمشاركة مع مانشستر سيتي، أمام الريدز، بينما لا زال فابيان ديلف موقوفًا، أما بنجامين ميندي والحارس كلاوديو برافو، فيغيبان بداعي الإصابة.