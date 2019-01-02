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السيسي يلتقي وزيراً اسرائيلياً الشهر المقبل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية الأربعاء إن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، سيجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، في شباط القادموسيُعقد هذا الاجتماع على هامش مؤتمر للطاقة، سيعقد في مصر بين 11 و13 فبراير / شباط. بحسب ما افادت مصادر اعلامية.


ومن المتوقع أن يلتقي شطاينتس الذي ينتمي إلى حزب "الليكود" الحاكم أيضا، بنظيره المصري محمد شاكر.
السيسي يلتقي وزيراً اسرائيلياً الشهر المقبل




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