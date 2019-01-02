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اطلاق وابل من الرصاص على سيارة سكرتير مجلس طرعان



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اطلق مجهولون  وابلا من الرصاص على سيارة ربحي دحلة سكرتير مجلس محلي طرعان الليلة خلال تواجده في المجلس المحلي بعد جلسة عقدت تم خلالها التصويت وانتخاب محمد حسن دحلة وعلي صباح نائبين للرئيس مازن محمود عدوي .


واسفر الحادث عن أضرار جسيمة دون اصابات تذكر .

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث .




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