اطلاق, وابل, من, الرصاص, على, سيارة, سكرتير, مجلس, طرعان,

واسفر الحادث عن أضرار جسيمة دون اصابات تذكر .وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث .

اطلق مجهولون وابلا من الرصاص على سيارة ربحي دحلة سكرتير مجلس محلي طرعان الليلة خلال تواجده في المجلس المحلي بعد جلسة عقدت تم خلالها التصويت وانتخاب محمد حسن دحلة وعلي صباح نائبين للرئيس مازن محمود عدوي .

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