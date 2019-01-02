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بشرى سارة:بدء علاج الأسنان المجاني للقاصرين حتى جيل 18 وللمسنين ما فوق 75



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بدأ يوم أمس 1.1.2019، سريان الجزء  المُكمّل من قرار توسيع نطاق النظام الخاص بتقديم العلاج المجاني لأسنان الأطفال والمسنين، ليشمل جميع القاصرين حتى جيل 18، بعدما كان يشمل الأطفال حتى جيل 16 منذ عام، وقبل ذلك كان حتى 15 عامًا، وكذلك يشمل القرار، بدء تقديم العلاج المجاني للمسنين فوق جيل 75.



هذا وكانت جمعية أطباء الأسنان العرب قد دعمت قانون توسيع نطاق العلاج للأطفال، وتعاونت مع وزارة الصحة لتمريره وتنفيذه منذ البداية في حين عارضته وقتها "هستدروت- نقابة" أطباء الأسنان العامة .

كما وأن الجمعية هي التي بادرت قبل عامين وقدمت طلبًا للوزارة لأن يشمل قانون العلاج المجاني، المسنين فوق جيل 75 عامًا، وقد بدأ سريان هذا القرار يوم أمس أيضًا، وقد شارك وزير الصحة ليتسمان آنذاك في مؤتمر الجمعية، وأعلن وقتها استجابته لطلب الجمعية لتوسيع العلاج المجاني ليشمل المسنين.

وقد قال رئيس جمعية أطباء الأسنان العرب، الدكتور فخري حسن: الجمعية تعمل منذ 10 سنوات وتتواصل مع الوزارة لأجل سن هذا القانون، وكي يشمل أكبر شريحة ممكنة، وبالنسبة لنا كأطباء عرب هنالك نحو 700 عيادة بالإضافة لعيادات صناديق المرضى، وكلها ستقدم هذه الخدمة.

وتابع: الجمعية أيدت هذا القانون ودعمته ضمن سعيها لخدمة الطبقات الفقيرة التي تستفيد بشدة من هذا القانون، لا سيما وأن نسبة الفقر في المجتمع العربي عالية جدًا وفق الإحصائيات الرسمية.
بشرى سارة:بدء علاج الأسنان المجاني للقاصرين حتى جيل 18 وللمسنين ما فوق 75




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