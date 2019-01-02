بشرى, سارة:بدء, علاج, الأسنان, المجاني, للقاصرين, حتى, جيل, 18, وللمسنين, ما, فوق, 75,

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اصيب عصر اليوم الاربعاء شاب بعد ان تعرض لاطلاق نار في بلدة كفرقرع . واصيب الشاب...
حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقف خدماتها خلال أيام بفعل أزمة الوقود التي تعصف...
نفى وزير الجيش الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان ما نقلته صحيفة الحياة اللندنية...
كشفت الشرطة الفلسطينية اليوم، ملابسات عدة جرائم معاكسة على موقع "الواتساب" والتي...
وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إعلان...
قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس لدى استقباله...
في الحلبة الحزبية, اعتبرت رئيسة المعارضة الجديدة, النائبة العمالية, شيلي...
مُددت بستة أيام فترة اعتقال الشابين من قرية الجش الجليلية، المشتبه بضلوعهما في...
حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الأربعاء، من مساعي...
مع بداية العام الجديد 2019 نشرت دائرة الاحصاء المركزية معطيات عن تعداد السكان في...