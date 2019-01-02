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رفض طلب إسرائيلي للتحقيق مع مسؤولين أمريكيين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رفضت الحكومة الأمريكية طلب إسرائيل، بالتحقيق مع وزير الخارجية الامريكي السابق جون كيري والسفير الأمريكي السابق في إسرايل دان شابيرو في إطار التحقيقات التي تجريها في قضايا فساد يتهم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضمن ما يعرف بملف "1000".


وذكرت صحيفة "هآرتس" أن المسؤولون في الإدارة الأمريكية رفضوا طلب وزارة القضاء الإسرائيلية، جمع أدلة من المسؤولين البارزين في إدارة أوباما لفحص الشكوك في أن نتنياهو تصرف لمساعدة رجل الأعمال أرنون ملتشين في الحصول على تأشيرة إقامة في الولايات المتحدة.

وردا على سؤال وجهته "هآرتس" حول ما إذا كانت هناك أي نية لاستئناف القرار، أجاب مصدر قانوني: "لا يوجد مثل هذا الاحتمال، الأمر أصبح من ورائنا".

ويتهم نتنياهو ضمن ما يعرف بملف "1000" بأنه قد توسط لصديقه ميلتشين من أجل الحصول على تأشيرة إقامة في الولايات المتحدة لعشر سنوات بعد أن كانت قد سحبت منه، وذلك مقابل منافع يقدمها ميلتشين لنتنياهو.

ومنذ عام تقريبا أوصت الشرطة الإسرائيلية بمحاكمة نتنياهو بتهمة في تلقيه رشاوى إثر التحقيقات التي أجريت في ملف "1000"، وعلى الرغم من ذلك هناك شكوك فيما إذا كان المدعي العام أفيشاي ماندلبليت سيتبني هذه التوصية أم لا.
رفض طلب إسرائيلي للتحقيق مع مسؤولين أمريكيين




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