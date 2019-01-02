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اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرقرع



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اصيب عصر اليوم الاربعاء شاب بعد ان  تعرض لاطلاق نار في بلدة كفرقرع .


واصيب الشاب بجراح  وصفت بالمتوسطه نقل على اثرها لتلقي العلاح.

هذا وقد شرعت الشرطة بالتحقيق




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