وزارة, الصحة, في, غزة:, نحذر, من, توقف, خدماتنا, خلال, أيام,

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقف خدماتها خلال أيام بفعل أزمة الوقود التي تعصف بها.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، "نحذر من توقف عدد من خدماتنا خلال أيام جراء أزمة الوقود رغم الاجراءات التقشفية التي نتبعها في المستشفيات والمراكز الصحية".