إليسا, تودع, 2018, بإطلالة, سوداء, مميزة.., صور,

اختتمت النجمة اللبنانية إليسا عام 2018، واستقبلت العام الجديد في حفل غنائي قوي، احيته في أحد فنادق دبي بمشاركة النجم العراقي ماجد المهندس.

إليسا اختارت للحفل طلّة لافتة جمعت بين الإثارة والأناقة، حيث ارتدت فستان أسود طويل شفاف بشكل كبير، واسدلت شعرها الذهبي على كتفيها بطريقة منحتها قدراً كبيراً من الأنوثة والجاذبية، حيث اطربت الفنانة، الجمهور، بباقة من أجمل أغانيها التي اشعلت حماسهم، حتى انهم تفاعلوا معها رقصاً وغناءً.من ناحية أخرى، طرحت إليسا أغنية ميلادية جديدة بمناسبة أعياد الميلاد والكريسماس بعنوان «بكرا بتشرق شمس العيد»، ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته بألبومها الأخير «إلى كل اللي بيحبوني»، حيث أحدثت الفنانة ضجة كبيرة بكليب الأغنية التي تحمل نفس اسم الألبوم، وفيها اعلنت إصابتها بمرض سرطان الثدي ونجاحها في التغلب عليه.يُذكر أن إليسا صرحت حديثاً، بأنها تستعد لإجراء عملية جراحية جديدة في يدها بإحدى مستشفيات بروكسيل، حيث أنها عانت من انتفاخها بعد تجمع الماء فيها على إثر استئصال الورم السرطاني وجزء من الغدد الليمفاوية لديها.