يُكثر البعض من تناول البطاطس الحلوة في رجيم الشتاء، لأنها تمدُّ الجسم بالطاقة والدفء، اليكم فوائد البطاطس الحلوة، في رجيم الشتاء:

تتضمَّن البطاطس الحلوة جملة من المُغذِّيات، ومن بينها: مُضادات الأكسدة ومُضادات الالتهابات ومحتويات منظِّمة مُعدَّلات السكر في الدم.بالإضافة إلى ذلك، تخفض البطاطس الحلوة ضغط الدم، لأنَّها تُحافظ على توازن السوائل، ولا تزخر بكمٍّ كبيرٍ من الصوديوم (ملح الطعام).ومن جهةٍ أخرى، وعلى الرغم من اسمها، فإنَّ مؤشِّر السكَّر في الدم الخاص بالبطاطس الحلوة ليس مرتفعًا بتاتًا، بل على العكس تفرز البطاطس الحلوة السكر ببطء في الدورة الدموية.ووفقًا لدراسة أمريكية، تحتوي البطاطس الحلوة على المغنيزيوم، أي المعدن المناسب الذي يُعزِّز الشعور بالاسترخاء، فضلًا عن دورها في تحسين صحَّة الشرايين والدم والعظام والعضلات والأعصاب.وتُعتبر البطاطس الحلوة أيضًا مصدرًا هامًّا للـ ألياف الغذائية، التي تُساعد في تنظيم عمليَّة الهضم.نصائح عامة حول تناول البطاطس الحلوة في رجيم الشتاء• يمكن تناول البطاطس الحلوة الطازجة نيئة.• مستويات الفيتامين "أ" ترتفع في أجسام الأطفال، بعد تناول البطاطس الحلوة.• لدى قلي البطاطس الحلوة السريع في مقلاة تحتوي على ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، تُظهر الدراسات أنَّ قدرة امتصاص "البيتا كاروتين" منها ترتفع، ما يفيد الجسم.• طهي البطاطس يتمُّ في قدر مملوءة بالماء المضاف إليه رشَّة من الملح.• البطاطس الحلوة المشوية مناسبة للأكل في الوجبة الخفيفة.• تُنزع القشرة عنها، القشرة التي تُستخدم في إعداد الشوربة أو اليخنة أو الحلوى (الكعكة والفطائر والتورتة...).