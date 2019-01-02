اليكم, فوائد, البطاطس, الحلوة, في, رجيم, الشتاء,

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قليلون هم من لا يعشقون الشوكولاتة، هذه الحلوى السحرية التي تأسر عشرات الملايين...
إذا كنت ممن لا يتناولون وجبة الفطور فأنت مدعو للإقلاع فورا عن هذه العادة السيئة؛...
تعرف الماريغوانا بخفضها عدد الحيوانات المنوية، لكن الأبحاث الجديدة تشير إلى أن...
حين يشتد البرد في فصل الشتاء، يستحم البعض بماء شديد السخونة حتى يحظوا بلحظات من...
أظهرت دراسة حديثة أنه يمكن لملايين الرجال الحصول على نوم جيد بعد أن ساعدت "حقن...
توصل العلماء إلى ابتكار ما يعرف بـ"عدسات الأسنان"، التي استطاعت حل مشكلات عدة...
تشير دراسة صغيرة إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في أحياء بها مساحات خضراء أكبر ربما...
ربما تبدأ يومك بكل حماسة حين تتحضر للذهاب إلى صالة التمارين الرياضية، حيث تمارس...
يعتقد علماء أن الناس خدعوا على مدى السنوات الماضية لاعتقادهم أن عدم تناول وجبة...
قبل 80 عاما، نصح الأطباء بتناول السجائر على اعتبار أنها علاج، والآن، اختلف الأمر...